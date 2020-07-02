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2020.07.02 12:21

В Литве «прорицатель» нагадал себе 215 000 евро

LRT.lt2020.07.02 12:21
Kortos, magas, triukai
Kortos, magas, triukai / Pixabay nuotr.

Сотрудники Клайпедского областного управления Службы по расследованию финансовых преступлений задержали незаконно действовавшего «прорицателя», который тайно предсказывал судьбу в течение 7 лет и заработал на этом более 215 000 евро. 

Впрочем задержанный не смог предсказать итог собственной нелегальной деятельности: он был признан виновным в суде и должен будет заплатить штраф.

В ходе предварительного следствия было установлено, что лицо, представляющееся в качестве предсказателя в Клайпеде, с начала 2013 года оказывало различные связанные с гаданием услуги, такие, как «церемонии», «астрологические услуги», «предсказание», «устранение порчи» и другие.

За 7 лет почти 1,4 тысячи денежных переводов были совершены на банковские счета, открытые на его имя в четырех банках в Литве. Общая их сумма превышает 215 000 евро. По словам следователей, это доходы от нелегальных услуг.

Гадатель, который заработал внушительную сумму и скрыл свою деятельность, не платил никаких налогов государству. В ходе расследования было установлено, что не заплатил государству в общей сложности около 45 000 евро налогов.

Суд приговорил подозреваемого к выплате штрафа в размере 10 500 евро.

Kortos, magas, triukai
Kortos, magas, triukai
Kortos, magas, triukai
1 / 1Pixabay nuotr.
Kortos, magas, triukai
# Литва

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