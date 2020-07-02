Путин устал от Лукашенко, но никуда не уходит

Напоминание Путина о подаренных русских землях после развала Советского Союза представляется отнюдь не случайным во время обострения отношений России с Беларусью.

Почему Лукашенко так настойчиво рвется в Москву, а Путин так же виртуозно уходит от общения? Что означает скандальное и запоздалое признание беларуского посла в России Владимира Семашко о 95% полномочий, которые требовали в Москве?

Политический обозреватель Роман Яковлевский прокомментировал Беларускай праўдзе итоги поездки Лукашенко во Ржев.

-«Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть”. Так пресс-секретарь прокомментировала итоги поездки Лукашенко во Ржев, где вместе с Путиным участвовал в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. О какой ситуации идет речь?

-Думаю, в этом максимально кратком комментарии итогов данной поездки Лукашенко во Ржев могла подразумеваться, по сути, та патовая ситуация в двусторонних отношениях, которая вечной быть не может. Я бы напомнил недавние обещания Лукашенко, что после 9 августа ситуация в Беларуси будет еще интереснее. Для кого и в чем, из комментария пресс-секретаря неясно. Как и будущее Беларуси после итогов встречи Лукашенко с Путиным во Ржеве.

-За неделю Лукашенко дважды посетил Россию, и дважды ему не удалось провести полноценные переговоры с Путиным. Чем вызвана немилость российского руководителя к Лукашенко?

– То, что вы называете немилостью Путина, есть проявлением его усталости от общения с беларуским коллегой. Хозяин Кремля не видит и не может видеть в нем равного себе союзника, партнера. Такова логика имперского мышления, которая доминирует в сегодняшней России. И напоминание Путина о подаренных русских землях после развала Советского Союза представляется отнюдь не случайным во время обострения отношений России с Беларусью. Прокремлевские и иные мозговеды считают, что шестой свой президентский срок суверенная Беларусь не переживет. И отношения между двумя частями так называемого союзного государства могут ждать исторические события.

-Чего добивается Лукашенко своими поездками к Путину?

-Ответ прост— денег, которых в других местах ему не получить. В этом заключается весь трагизм ситуации, в которой оказался беларуский народ.

-Почему Путин хранит молчание по поводу «российского следа» в президентских выборах? Именно эту тему Лукашенко как раз и хотел обсудить с Путиным во Ржеве.

-Он то может и хотел, но Путин уже не хочет. Так, видимо, надо понимать молчание, а вернее готовность Путина к очередной демонстрации имперского величия России. И мало кто сомневается, что в этом его снова поддержит большинство российского народа. Но сегодня практически никто не может сказать в какой форме может состояться «приручение» Кремлем своенравного руководителя Беларуси. Так что истинный смысл его обещаний, что после 9 августа (дня президентских выборов) в Беларуси будет еще интереснее, должен проясниться.

От любопытства и ожиданий еще больше сгорают в беспомощном состоянии во многих столицах западного мира после откровений посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, что Беларусь должна была передать в наднациональные органы союзного государства 95% своих полномочий во время обсуждения в 2019 году дальнейшего пути интеграции.

Это заявление Семашко сделал во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси.