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2020.07.02 10:03

В Конгрессе США внесен законопроект с санкциями против Путина и Шойгу

Радио «Cвобода»2020.07.02 10:03
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

В среду в Сенат США был внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, если появятся доказательства таких действий России. Одним из объектов санкций станет президент России Владимир Путин.

Законопроект в виде поправки к ежегодному Акту об оборонных расходах, внесен влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Согласно проекту, после получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб о выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане, президент США должен будет ввести санкции против президента Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям.

Предлагается замораживание американских активов этих людей и организаций, запрет на их въезд в Соединенные Штаты. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину олигархи, российские политические деятели и члены их семей.

В заявлении сенатора Менедеса говорится о том, что цель его инициативы - заставить Россию расплачиваться за свои действия.

Пока неизвестно получит ли этот законопроект достаточную поддержку законодателей, но несколько видных членов Конгресса в последние дни выступили с призывами ввести санкции против Кремля, если сообщения о том, что Россия оплачивала атаки на американских солдат в Афганистане подтвердятся.

В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью телекомпании MSNBC призвала безотлагательным санкциям: "Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это сейчас".

Радио "Свобода"

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas
# Россия

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