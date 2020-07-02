Как была возращения к жизни усадьба патриарха литовской независимости Йонаса Басанавичюса

В эти дни исполняется 30 лет с момента возращения к жизни усадьбы патриарха литовской независимости Йонаса Басанавичюса. За то, что здесь находится музей и ведутся образовательные программы в тени высаженных в разные годы 7 тысяч дубков, жители Литвы должны быть благодарны группе неравнодушных, инициативных людей, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Они не могли смириться с тем, что дом в деревне Ожкабаляй Вилкавишкского района, где провел свое детство Басанавичюс, было заброшено и забыто. Отсюда будущий врач и политик уехал подростком, но возвращался в родную Сувалкию на каникулы, в отпуск.

Усадьбой занимался младший брат Винцас, но дела шли все хуже и хозяйство приходило в упадок. В межвоенное время родственники Басанавичюса даже обращались в президентскую канцелярию с просьбой помочь восстановить обветшавший дом и хозпостройки, но началась война и этого не было сделано.

По словам заведующей мемориальным зданием Риты Василяускене, пришло время напомнить, кому мы обязаны тем, что оно существует.

В октябре 1988 года редактор радио на каунасском объединении „Drobė“ Рима Липшене призвала восстановить усадьбу Йонаса Басанавичюса и позвала людей на субботник. Так совместными усилиями энтузиасты начали отстраивать сначала жилой дом, затем хозяйственные постройки. Проектировала реконструкцию архитектор Живиле Мачёнине.

Теперь родной дом Басанавичюса - подразделение Национального музея Литвы. Сегодня здесь открывается выставка, которая рассказывает об истории усадьбы.