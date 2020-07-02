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2020.07.02 08:02

Как была возращения к жизни усадьба патриарха литовской независимости Йонаса Басанавичюса

Радио LRT2020.07.02 08:02
Jonas Basanavičius, Ožkabaliai
Jonas Basanavičius, Ožkabaliai / A. Jurašaičio, Š. Šimkaus nuotr. fotomontažas

В эти дни исполняется 30 лет с момента возращения к жизни усадьбы патриарха литовской  независимости Йонаса Басанавичюса. За то, что здесь находится музей и ведутся образовательные программы в тени высаженных в разные годы 7 тысяч дубков, жители Литвы должны быть благодарны группе неравнодушных, инициативных людей, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Они не могли смириться с тем, что дом в деревне Ожкабаляй Вилкавишкского района, где провел свое детство Басанавичюс, было заброшено и забыто. Отсюда будущий врач и политик уехал подростком, но возвращался в родную Сувалкию на каникулы, в отпуск.

Усадьбой занимался младший брат Винцас, но дела шли все хуже и хозяйство приходило в упадок. В межвоенное время родственники Басанавичюса даже обращались в президентскую канцелярию с просьбой помочь восстановить обветшавший дом и хозпостройки, но началась война и этого не было сделано.

По словам заведующей мемориальным зданием Риты Василяускене, пришло время напомнить, кому мы обязаны тем, что оно существует.

В октябре 1988 года редактор радио на каунасском объединении „Drobė“ Рима Липшене призвала восстановить усадьбу Йонаса Басанавичюса и позвала людей на субботник. Так совместными усилиями энтузиасты начали отстраивать сначала жилой дом, затем хозяйственные постройки. Проектировала реконструкцию архитектор Живиле Мачёнине.

Теперь родной дом Басанавичюса - подразделение Национального музея Литвы. Сегодня здесь открывается выставка, которая рассказывает об истории усадьбы.

Jonas Basanavičius, Ožkabaliai
Jonas Basanavičius tėviškės sode, 1905 m.
J. Basanavičius
Jonas Basanavičius, 1904
Jonas Basanavičius Lom Palankoje. Maxo Kesslerio fotodirbtuvė
Jonas Basanavičius Kalenberge (Viena). 1882. Ferotipas. Fotografas Karlas Pretscheris
Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius, Ožkabaliai
Jonas Basanavičius, Ožkabaliai
1 / 9A. Jurašaičio, Š. Šimkaus nuotr. fotomontažas
Jonas Basanavičius tėviškės sode, 1905 m.
Jonas Basanavičius tėviškės sode, 1905 m.
2 / 9Suvalkijos kultūros centro-muziejaus nuotr.
J. Basanavičius
J. Basanavičius
3 / 9
Jonas Basanavičius, 1904
Jonas Basanavičius, 1904
4 / 9LLTI bibliotekos rankraštyno nuotr.
Jonas Basanavičius Lom Palankoje. Maxo Kesslerio fotodirbtuvė
Jonas Basanavičius Lom Palankoje. Maxo Kesslerio fotodirbtuvė
5 / 9LLTI bibliotekos rankraštyno nuotr.
Jonas Basanavičius Kalenberge (Viena). 1882. Ferotipas. Fotografas Karlas Pretscheris
Jonas Basanavičius Kalenberge (Viena). 1882. Ferotipas. Fotografas Karlas Pretscheris
6 / 9LLTI bibliotekos rankraštyno nuotr.
Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius
7 / 9Kultūros ministerijos nuotr.
Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius
8 / 9E. Blaževič/LRT nuotr.
Monument for Jonas Basanavičius in Vilnius
Monument for Jonas Basanavičius in Vilnius
9 / 9J. Stacevičius/LRT
Jonas Basanavičius, Ožkabaliai
Jonas Basanavičius tėviškės sode, 1905 m.
J. Basanavičius
Jonas Basanavičius, 1904
Jonas Basanavičius Lom Palankoje. Maxo Kesslerio fotodirbtuvė
Jonas Basanavičius Kalenberge (Viena). 1882. Ferotipas. Fotografas Karlas Pretscheris
Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius
Monument for Jonas Basanavičius in Vilnius
# Литва

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