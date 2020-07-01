В Литве - летняя жара и грозы

В ночь на четверг почти везде пройдут дожди, возможны грозы, ветер юго –западный, южный 6-11метров в секунду. Будет 12 – 17 градусов тепла, сообщает русская служба радио ЛРТ.

Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дожди, местами – ливни и грозы, юго – западный, западный ветер усилится, местами будет достигать 15 – 17 метров в секунду. В западных районах – до 21 градусов тепла, на остальной части территории – до 27 градусов.

В Вильнюсе и ночью, и днем ожидаются дожди, в темное время суток 14- 16, днем 23-25 градусов тепла.

Похожая погода будет и в последующие двое суток.