В усадьбе поместья Ужутракис - рассказ о французском ландшафтном архитекторе Андре

В усадьбе поместья Ужутракис открылся Центр исторических парков. Он расположился в одном из отреставрированных зданий и представляет собой интерактивную экспозицию, сообщает русская служба ЛРТ.

Она рассказывает о деятельности французского ландшафтного архитектора и ботаника Эдуарда Франсуа Андре – автора парков в Тракай, Лентварисе, Паланге и других местах. Графы Тышкевичи, желая создать уникальные по красоте и разнообразию парки, пригласили Андре как выдающегося специалиста в области дендрологии и ландшафтного дизайна.

К тому времени его уже прославили парковые комплексы в Монтекарло и Монтевидео. За свою жизнь архитектор спроектировал 100 парков, наиболее известные из них – в Париже, Люксембурге и Ливерпуле.