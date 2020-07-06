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2020.07.06 10:19

В усадьбе поместья Ужутракис - рассказ о французском ландшафтном архитекторе Андре

Радио LRT2020.07.06 10:19
Trakai
Trakai / G. Akelio nuotr.

В усадьбе поместья Ужутракис открылся Центр исторических парков. Он расположился в одном из отреставрированных зданий и представляет собой интерактивную экспозицию, сообщает русская служба ЛРТ.

Она рассказывает о деятельности французского ландшафтного архитектора и ботаника Эдуарда Франсуа Андре – автора парков в Тракай, Лентварисе, Паланге и других местах. Графы Тышкевичи, желая создать уникальные по красоте и разнообразию парки, пригласили Андре как выдающегося специалиста в области дендрологии и ландшафтного дизайна.

К тому времени его уже прославили парковые комплексы в Монтекарло и Монтевидео. За свою жизнь архитектор спроектировал 100 парков, наиболее известные из них – в Париже, Люксембурге и Ливерпуле.

Trakai
Trakai
Trakai
1 / 1G. Akelio nuotr.
Trakai
# Литва

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