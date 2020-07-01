В Литву пустят несколько десятков иностранцев из Украины, России, США

Правительство в среду разрешило приехать в Литву более чем 40 иностранцам из затронутых коронавирусом стран для выполнения различных трудовых соглашений.

Кабмин утвердил просьбу компании Meditecha разрешить въезд в страну на работу в Клайпедской университетской больнице гражданину Израиля, а также просьбу Международной американской школы разрешить въезд шести учителям из США вместе с членами их семей.

Также одобрены просьбы компаний Veimeris, Aconitum, Vakaru medienos grupe, Bio green разрешить приехать в Литву на работу 15 иностранцам. Утверждена и просьба компании Litgrid по поводу 16 граждан Украины и одного гражданина Турции - они должны приехать для выполнения трудовых соглашений на Вильнюсской когенерационной электростанции.

Одобрена и просьба Министерства юстиции разрешить въезд 5 лицам из затронутых эпидемией коронавируса государств - России, Австралии, Израиля в связи с заключением брака и признанием отцовства.