Новый порядок приобретения компенсируемых лекарств не вступил в силу: технические неполадки

С 1 июля должен был вступить в силу новый порядок приобретения компенсируемых лекарств, которые для людей старше 75 лет будут выделяться без доплаты, сообщает русская служба Ралио ЛРТ.

Этим смогут воспользоваться 250 тысяч человек. Однако, как признал министр здравоохранения, Центр реестров не успел подготовиться к новшеству и у аптекарей могут возникнуть проблемы. Для того, чтобы получить препараты бесплатно, необходимо задействовать электронную систему, которую координирует Центр реестров.

Председатель Ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге говорит, что проблемы возникают при обмене информацией между разными инстанциями. По ее определению, в очередной раз правительство не выполнило домашнее задание. Минздрав обещает устранить недостатки.