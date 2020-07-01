Журналист Михаил Маглов: российская власть умирает, а молодежь смотрит на Запад

«Задача голосования очень простая - показать массовость, картинку, что все люди голосуют в едином порыве», - говорит в интервью LRT.lt о российском голосовании по поправкам в Конституцию Михаил Маглов, российсский журналист, проживающий в Литве. Впрочем, он уверен, что дни нынешней власти сочтены, а на смену ей придет прозападная молодежь.

1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. При этом "досрочное голосование" началось по всей стране еще 25 июня, для чего граждан РФ, как подчеркивают местные СМИ, оперативно вывели из всех коронавирусных карантинных мер.

Закон о поправках, в котором в общей сложности более 200 изменений принят Госдумой и Советом Федерации и подписан президентом РФ. Референдум проводится для фиксации так называемого всенародного одобрения. Главной, как считают обозреватели, является поправка, подтверждающая "обнуление" президентства Владимира Путина, после чего он сможет снова баллотироваться в президенты.

Михаил Маглов считает, что российские власти придумали свою новую процедуру голосования, в результате чего практически полностью было исключено независимое наблюдение за процессом голосования.



- Как вы в целом оцениваете эту неделю голосования по поправкам к Конституции, когда люди, фигурально выражаясь, голосовали на пнях и колодах? Одновременно власти говорят, что уже проголосовало 40% граждан.

Референдум по поправкам к Конституции в России / Shutterstock.com

- Для того, чтобы это оценивать, важно понимать, что для так называемого голосования по более двумстам поправкам власть не использовала существующую процедуру референдума, по которой существует закон и существуют очень четкие правила проведения. Власть придумала свою новую процедуру голосования, в результате чего практически полностью было исключено независимое или стороннее наблюдение за этим процессом.

То есть там были предусмотрены наблюдатели, исключительно направленные так называемыми общественными палатами, которые контролируются представителями власти.

Поэтому важно понимать, что весь этот процесс происходит без стороннего наблюдения и только тот, кто проводит и тот, кто оглашает результаты, тот и наблюдает за этим. Поэтому я не полагался бы на эти данные как на достоверные. Это во-первых. Во-вторых, опять же, во время проведения этой процедуры были полностью исключены все международные стандарты проведения голосования или референдума. Было разрешено голосовать целую неделю. И это происходит не у избирательной комиссии, где есть стационарный участок. Кроме того, есть формат, который называется выездные придомовые голосования, когда они приезжают к подъезду или в какой нибудь деревне открывают багажник, выставляют столик, палатки и все прочее. Они там садятся и каждого завлекают проголосовать. И третий формат - это обход по домам и по квартирам.

То есть если в обычной процедуре голосования только в исключительных случаях люди сами заявляют о том, что болеют или они не могут самостоятельно добраться до избирательного участка, это, как правило, пенсионеры или люди, у которых ограничены возможности, тогда они просят приехать к ним комиссию. Что же мы видим сейчас, так это то, что в избирательной комиссии от представителей властей спускаются списки с указанием обойти 200 квартир в день, что практически нереально. При этом комиссии не звонят и не спрашивают, а действительно ли их человек приглашает, то есть это все спущено сверху. А задача очень простая - показать массовость, показать картинку, что все люди голосуют в едином порыве.

Некоторые мои коллеги сравнивали это с тем, что было в Крыму, когда проводили так называемый референдум. А другие говорят, что в Крыму еще ничего было, а сравнивают с так называемыми референдумами, которые были организованы в Луганске и в Донецке. То есть когда нет никакого желания что-либо узнать, когда необходимо показать нужную картинку. В общем сейчас в течение недели это происходит - нам пытаются показать картинку массовости, что это не Путин принял решение менять Конституцию, а чтобы Путин потом говорил, что это вы проголосовали.

- Сообщается о такой особенности этого референдума, как принуждение к голосованию. Когда сыпались угрозы, что если ты не пойдешь и не проголосуешь, то тебя уволят с работы. Это что-то новое в новейшей российской истории или не раз испытанный метод?

Rusijoje parduodamos pakeistos Konstitucijos versijos / Vida Press nuotr.

- Сейчас я, наверное, не видел, чтобы массово угрожали увольнением. Но были зафиксированы случаи когда начальство, особенно крупных предприятий, связанных с бюджетом или крупных предприятий, которые принадлежат олигархам, давит на своих подчиненных, чтобы они шли голосовать. Из того, что я видел, они не агитировали голосовать «за» или «против». Самое главное, им нужна явка.

В принципе раньше на выборах такая практика тоже была, но она, конечно, была не такой масштабной. Обычно на выборах так или иначе, это называется административный ресурс, когда власть или правящий кандидат вступает в сговор с с бизнесменом, у которого много работников, либо давят на административные учреждения, и начальство начинает запугивать. Как правило, там никто не грозит увольнением. То есть если человек не пойдет, он в общем имеет возможность не пойти.

Там же не только работодатели, но и сотрудники университетов давят на студентов и пишут им в чатах или воспитатели детских садов пишут в чат родителям, чтобы они шли голосовать. То есть существуют разные приемы запугивания. А второй способ как раз наоборот - это способ пряника, когда в разных регионах организовывают лотереи, разыгрываются квартиры, рекламируются какие-то скидки. Это, по сути то, что на обычных выборах является подкупом избирателей, просто так как это не выборы и не референдум, то в принципе с точки зрения той процедуры, которая не прописана, это не является нарушением.

– Сейчас независимые СМИ обращают внимание на то, что речь идет об обнулении срока В.Путина. Как вам кажется, на какие еще поправки стоит обратить внимание?

Обсуждение новой конституции РФ / AP Photo

- А ни на какие! На самом деле важен просто сам факт того, что происходит и как это происходит. Важно то, что Конституция переписывается таким образом. У нее и так как у основополагающего документа государства было не очень много уважения. Потому что она, во-первых, уже и раньше переписывалась, только не таким способом. Во-вторых, она тотально не соблюдалась. А сейчас внесены какие-то поправки, но это не значит, что после принятия этих поправок, новая редакция Конституции будет соблюдаться.

Но важно, например, то, что там прописано, что Российская Федерация может не соблюдать какие-то международные договора или обязательства. Но она и раньше этого не делала. То есть они теперь это формулируют, потому что например решение ЕСПЧ и прочих европейских судов, которые по делу «Юкоса» Россия обязана исполнить, не исполнено до сих пор.

В данном случае мне кажется, что не очень важно содержание, потому что важнее, как это будет работать. И как мне кажется важнее в принципе сама процедура, как она в том числе отразится, например, на институте выборов, к которому в общем и так были большие претензии, но есть опасность, что по таким процедурам, как проводится голосование, в будущем будут проводиться выборы.

- Как вам кажется, что будет дальше? Писатель Виктор Шендерович уверен, что Россию ждут жесткие времена и дальнейшее закручивание гаек. Вы согласны с этим?

- Мне кажется, что этот вопрос не привязан никоим образом к процедуре голосования по Конституции, которое происходит в последние недели. Потому что и без нее и полгода назад можно было согласиться с мнением Шендеровича. Очевидно, власть умирает, но в физическом смысле, их время заканчивается. Несмотря на то, что дочери Путина занимаются поиском целительной таблетки, которая бы за счет бюджета продлила жизнь Владимира Владимировича, вряд ли это осуществится. Поэтому вся эта группа со временем умрет. Они каждый год не молодеют, а новое поколение меняется очень сильно, в том числе благодаря развитию интернета. И смотрит оно в первую очередь на Запад, в том числе с точки зрения ценностей.

Они понимают, что по крайней мере до своей смерти держатели власти не хотели бы терять власть, соответственно возмущение людей будет увеличиваться и тут в данном случае Шендерович абсолютно прав, потому что для того, чтобы удерживаться, надо будет каким-то образом закручивать гайки и удерживать это силовыми способами, потому что по-другому чекисты не умеют.