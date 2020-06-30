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2020.06.30 17:36

В Литве - тепло, возможны грозы

Радио LRT2020.06.30 17:36
Lietus
Lietus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В среду в Литве сохранится теплая погода, вохможны грозы, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

В ночь на среду на северо-западе страны ожидаются дожди и грозы с сильным ветром. Температура воздуха будет от 11 до 16 градусов.

Днем почти по всей территории – кратковременные дожди, возможны грозы, юго-западный, западный ветер может достигать 15- 20 метров в секунд. В южных районах температура поднимется до 25 градусов, на остальной части территории – 18- 23 градуса тепла.

В Вильнюсе ночью - без осадков и 13-15 градусов тепла, днем возможен кратковременный дождь при 22 – 24 градусах тепла.

Lietus
Lietus
Lietus
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Lietus
# Литва

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