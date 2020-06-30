В Литве - тепло, возможны грозы

В среду в Литве сохранится теплая погода, вохможны грозы, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

В ночь на среду на северо-западе страны ожидаются дожди и грозы с сильным ветром. Температура воздуха будет от 11 до 16 градусов.

Днем почти по всей территории – кратковременные дожди, возможны грозы, юго-западный, западный ветер может достигать 15- 20 метров в секунд. В южных районах температура поднимется до 25 градусов, на остальной части территории – 18- 23 градуса тепла.

В Вильнюсе ночью - без осадков и 13-15 градусов тепла, днем возможен кратковременный дождь при 22 – 24 градусах тепла.