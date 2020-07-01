Рита Милюте. Песчаные бури у подножия пандемии

Служба по общественным закупкам проанализировала то, как осуществлялись закупки мер защиты от коронавируса и обнаружила, что первоначально они были отложены из-за заверений, что в государственном резерве все есть в достаточном количестве. Покупки были впоследствии несогласованными и непрозрачными. Кроме того, осуществлялись они с переплатой, потому что не было времени выбирать.

Другими словами, этот анализ демонстрирует, что слова «у меня есть все эти маски и все, кто в них нуждается, их получат» были ложью, повлекшие за собой не только высокие закупочные цены, но и новые случаи коронавируса в незащищенных лечебных учреждениях, а также непредоставление услуг в закрытых больницах.

Некоторые больные не могли получить лечение с начала карантина и не попадут в больницы до осени. Связано это с тем, что закрытие или ограничение функций медучреждений уже привело к увеличению очередей, поскольку дополнительные требования не позволяют им функционировать в нормальном режиме.

Выделяется ли тут чем-то Литва? В плане пандемии - нет. Но что касается смены инструкций о том, как должны работать медики, то определенно да. Одно дело возмущаться или смеяться над некомпетентностью, когда инструкции на уровне министерства действовали в течение нескольких часов, другое — работать, следуя им, когда уходящий из больницы заведующий отделением оставляет своих людей на работе вечером работать по одним правилам, а утром обнаруживает, что правила уже изменились.

Как этого можно было избежать? А консультируясь с медиками, которые должны были выполнять эти указания. Некоторые открыто говорят, что они игнорировали бесконечный поток решений и поступали так, как лучше для пациента. Они по-прежнему говорят, что речь идет не об ограничении услуг, предоставляемых больницами, а о том, чтобы должным образом заботиться о мерах защиты, чтобы очереди не росли и люди получали лечение.

И возможно ли, чтобы здравый смысл в этом смысле возобладал и чтобы без помпезных национальных соглашений литовские власти на всех уровнях сказали бы - давайте сделаем это. Давайте сделаем все, чтобы уменьшить формальности, приятие нелогичных и противоречивых решений и сделать доступными смертельно необходимые людям анализы, консультации и лечение. Слово «смертельно» здесь не метафора. По словам медиков, смертность этой весной была на 10% выше, чем в прошлом году, и не из-за коронавируса, а из-за других заболеваний. Министр утверждает, что у него нет таких данных. Он также говорит, что в лечебных учреждениях очередей нет, когда Ассоциация онкологических больных пытается донести до него и консультантов, какие длинные очереди уже образовались.

Фраза «игры политиков в песочнице» также больше не является метафорой. Потому что Лукишскую площадь мэр Вильнюса втихаря засыпал песком и тут же в Сейме правящие в срочном порядке создают законы, запрещающие засыпать эту площадь песком.

Не о песке здесь речь, и не о способах его засыпания. У каждого свое мнение по этому вопросу. И со всеми ними можно ужиться, по крайней мере, до тех пор, пока никто не возвел на площади виселицы для тех, кто думает иначе. Суть в том, что договориться о вещах, жизненно важных для людей, труднее, чем разыгрывать вечную заботу о том, чем же заменить в Вильнюсе Ленина.

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.