Деньги направо и налево. Почем нынче в России голоса избирателей

Российские граждане голосуют по поправкам к Конституции страны, предусматривающим в том числе "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. В чем смысл российской версии "налога на богатых" и зачем налоговые льготы российским IT-компаниям? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Перед 1 июля – основным днем голосования – Владимир Путин, как ожидается, в очередной раз обратится к гражданам страны. И нельзя не заметить той разительной перемены, которая произошла в последнее время с президентом России. Если в конце марта он объявил о режиме нерабочих дней и введении налога на депозиты да и пропал с экранов радаров, то сейчас между президентскими обращениями к нации интервал уже меньше недели. И в каждом какие-нибудь новые "пряники" для бизнеса и населения. Например, 23 июня глава государства анонсировал очередную и, скорее всего, последнюю раздачу денег семьям с детьми. Как и в июне, в июле на каждого ребенка до 16 лет государство перечислит по 10 тысяч рублей. Причем нового заявления для получения этих денег писать будет не нужно.

Полная видеоверсия программы:

Ничего удивительного. 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции, которые должны "обнулить" президентские сроки и обеспечить Владимиру Путину президентское кресло до 2036 года. Так что можно и постараться.

Старается, кстати, не только Путин. В Москве, например, в рамках программы "Активный гражданин" проводится акция "Миллион призов" – но этих самых призов, правда, почему-то два миллиона. Среди тех, кто проголосовал, каждый день до 1 июля проводится розыгрыш, победителям начисляется от 1 до 4 тысяч баллов. Балл – рубль. Потратить его можно в компаниях – партнерах акции. Это крупные торговые сети, кафе и рестораны и почему-то музеи. Можно просто закинуть полученные баллы на карту "Тройка".

Московскому бизнесу эта акция обойдется как минимум в 3–4 миллиарда рублей. Финансовое положение розницы, не говоря уже про кафе и рестораны, после режима самоизоляции отнюдь не блестящее. Так что надо обладать сильным воображением, чтобы догадаться, какие аргументы нашла столичная мэрия, убеждая компании присоединиться к акции.

Надомное голосование в Москве / RFE/RL

Москва, кстати, не исключение. В Красноярском крае и Иркутской области для голосующих организована викторина с призами в виде квартир, машин и гаджетов. Автомобили разыгрываются и в других регионах.

Явку эти аттракционы неслыханной щедрости, скорее всего, повысят. А вот о легитимности результатов и без того сомнительного с точки зрения закона мероприятия, которое называется всенародным голосованием, говорить не приходится. Это же относится и к продлению на июль раздачи денег семьям с детьми. В любой другой ситуации это выглядело бы как стремление поддержать платежеспособный спрос и помочь людям, доходы которых сократились из-за кризиса. Но за два дня до начала всенародного голосования объявление о такой раздаче денег больше напоминает желание купить голоса большей части населения страны.

Голосование на одном из участков в Москве / RFE/RL

Не будет большим преувеличением сказать, что 23 июня в России завершилась целая эпоха. Введенная в самом начале первого президентского срока Путина плоская 13-процентная шкала налога на доходы приказала долго жить. А она, между прочим, за первые четыре года привела к четырехкратному росту собираемости этого налога. Тем не менее, уже со следующего года граждане, годовой доход которых превышает 5 миллионов рублей (это чуть больше 416 тысяч в месяц), будут платить с суммы, выходящей за границы этого порога, дополнительные 2 процентных пункта. Бюджет, по оценкам Министерства финансов, должен дополнительно получать 60 миллиардов рублей в год. Владимир Путин предложил учитывать их отдельно и тратить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также на закупку для них лекарств.

Мы нашли короткий, но емкий комментарий, насколько эффективным будет введение прогрессивной шкалы налогообложения в России:

Это была выдержка из "Прямой линии Владимира Путина" от 7 июня 2018 года. Итак, много шума, почти нулевой фискальный результат и очевидное ухудшение инвестиционного климата. Зато президент выступил как блюститель социальной справедливости и в очередной раз проявил заботу о детях.

Тут, правда, возникает несколько вопросов. Во-первых, годовой доход выше 5 миллионов в России регулярно получает действительно меньше 1 процента населения. Так что остальные 99 процентов, по идее, должны быть довольны. Но только до тех пор, пока не соберутся продавать квартиру или другую дорогостоящую недвижимость.

Во-вторых, с целевым использованием дополнительных доходов тоже все не так просто. Подоходный налог делится между региональными и муниципальными бюджетами. А вот финансированием лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также закупкой для них лекарств занимается федеральный бюджет. Получается довольно сложная система администрирования налога, часть которого придется перечислять в какое-то другое место. А это дополнительные формы, реквизиты, путаница и претензии со стороны налоговых органов. И эта дополнительная "головная боль" вместе с неразберихой, которая неизбежно возникнет на первых порах, испортит жизнь обеспеченным россиянам гораздо сильнее, чем сам дополнительный налог. А к этой категории, помимо банкиров, нефтяников и руководителей крупных государственных компаний, относятся еще и "айтишники". И после 23 июня на их улицу также пришел бессрочный праздник.

Со следующего года IT-компании в России получат новые налоговые льготы. Налог на прибыль им скостили с 20 процентов до 3. Но прибыль еще надо заработать. Одна из основных статей расходов компаний этого сектора – зарплаты персонала. И тут совсем уж приятный сюрприз. Ставка страховых взносов, которая и без того была в два с лишним раза ниже общей для всех остальных – 14 процентов, будет снижена до 7,6 процента. Налоговая нагрузка в результате, как утверждает Владимир Путин, будет даже ниже, чем в лучших для сектора юрисдикциях – Индии и Ирландии. Условия действительно настолько привлекательны, что хочется пойти и немедленно записаться в айтишники.

Ведь все эти люди – программисты, веб-дизайнеры, бэк- и фронтэнд-разработчики – в России фактически становятся привилегированным классом. Работодатели, которым работники обходятся на четверть дешевле, чем всем остальным, смогут еще повысить уровень вознаграждения и вычистить с рынка труда лучших специалистов. И эти лучшие высокооплачиваемые специалисты будут практически избавлены от почетной обязанности каждого российского работника кормить пенсионеров и копить на собственную пенсию. И применяемая к ним низкая ставка страховых отчислений вовсе не будет означать, что пенсия у них, когда дойдет до этого дело, будет ниже, чем у всех остальных.

Ведь не следует забывать, что страховые отчисления – это, прежде всего, источник выплаты пенсий. А бюджет Пенсионного фонда России и без того, мягко говоря, профицитом не блещет. В следующем году пятая часть федерального бюджета – 4 с лишним триллиона рублей – уйдет на то, чтобы закрыть дыру в Пенсионном фонде. Дотации из федерального бюджета вырастут сразу на триллион.

Но вернемся к налоговым льготам для IT-отрасли. Я еще понимаю, если бы этот сегмент экономики пострадал в результате кризиса сильнее остальных. Но дела-то как раз обстоят ровно наоборот. Если кто и получил бонусы от жестких карантинных ограничений, которые в России назывались режимом самоизоляции, то это именно айтишники и компании смежных отраслей.

В выигрыше весь "телеком" – от мобильных операторов, до "проводных" интернет-провайдеров; развивающиеся в последние годы облачные сервисы; мессенджеры и компании, продвигающие софт для видеоконференций; многочисленные системы электронного документооборота и автоматизации рабочих процессов; интернет-торговля товарами и услугами; телемедицина. И еще огромное количество сервисов, заменяющих реальный мир, которого лишены сидящие в самоизоляции люди, виртуальным, в котором сегодня можно сделать практически все.

В России достаточно взглянуть на акции Яндекса, которые с конца марта выросли на треть и обновили в конце июня исторический максимум. И это несмотря на то, что во втором квартале компания впервые за многие годы выйдет в минус.

Владимир Путин и Аркадий Волож / RFE/RL

Впрочем, не Яндексом единым… Пока компании Аркадия Воложа и даже Сбербанку при всех амбициях его руководителя Германа Грефа тягаться с Google, Facebook, Amazon или Apple довольно сложно.

Но есть сфера, в которой российские разработчики – одни из мировых лидеров. Речь об "умных" системах видеонаблюдения. На Западе ломают копья вокруг вопроса, насколько далеко может зайти государство и частные корпорации в слежке за гражданами, не нарушая их права на частную жизнь. Зато в Китае и России количество камер видеонаблюдения растет в геометрической прогрессии, а системы распознавания всего на свете совершенствуются с пугающей скоростью.

Камеры видеонаблюдения на улицах Москвы / RFE/RL

Российские компании поставляют на рынок системы, распознающие не только лица (даже прикрытые масками), но и силуэты, эмоции, конфликтные или потенциально опасные ситуации (вроде оставленного в аэропорту или на вокзале бесхозного багажа). Самоизоляция и меры, принятые российскими властями для контроля за соблюдением гражданами такого режима, принесли этим компаниям новые заказы. Кроме того, стали драйвером для вывода на рынок новых продуктов, которые измеряют температуру, следят за соблюдением "масочного" режима и вычленяют нарушителей социальной дистанции.

Радио Свобода