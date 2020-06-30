Марюс Ивашкявичюс. Лукишкес и свобода

Одиннадцать лет назад, находясь в США, я встретил Хану, писательницу из Саудовской Аравии. Каждый божий вечер она тащила меня в бар, пока я не начал очевидно терять силы. «Хана, я больше не могу, - сказал я ей однажды, - давай сделаем перерыв. И куда, черт возьми, в тебя столько лезет, ведь ты почти вдвое меньше меня?» Тем не менее, она вытащила меня и в этот вечер и призналась, что для нее это невероятный глоток свободы и что она хочет выпить все до дна (буквально и косвенно). Она может находиться здесь в джинсах и, самое главное, не носить платок. Ты даже не представляешь, сказала она, какое это удовольствие, когда твои волосы распущены, и ты чувствуешь, как ими играет ветер.

На самом деле, свободному человеку трудно понять несвободного. Мы принимаем многие вещи как данность, даже не думая о том, что для миллионов они недоступны. А причем тут Лукишкес? Дело в том, что сегодня здесь встретились две концепции свободы: литовская свобода и свобода в широком смысле слова. И возник вопрос о том, какой из свобод отдать площадь.

Это только на первый взгляд битва в песочнице. Фактически, третий серьезный игрок был вовлечен в борьбу за площадь, которому не подходят ни Витис, ни Холм, поскольку оба этих памятника превратили бы ее в репрезентативную пустоту. Мне сложно представить, как жители Вильнюса будут валяться на траве с книгой, если там будет возведен один из этих памятников. Уважение к литовскому символу или погибшим партизанам просто помешало бы многим сделать это, а другие были бы остановлены святошами, которые облили бы их красной краской, чтобы и духу их там не было.

Возможен ли компромисс? Думаю, что да, если бы там появился памятник не нашей борьбе за свободу, а свободе вообще - джинсам, развевающимся женским волосам или чему-то еще. Будет ли это оскорблять Калинаускаса, Серакаускаса и других повстанцев, которых там повесили? Не думаю, потому что они за это боролись. Это было бы их победой. Памятник, который может стать новым символом Вильнюса. И рядом с которым не было бы страшно поваляться с книгой в траве.

Я понимаю, что политикам часто не хватает воображения и элементарного вкуса, понимания того, что современно, а что совершенно устарело. Но ведь есть мы, художники, обращайтесь, и мы обязательно дадим совет, будем искать решение вместе.

На данный момент с Лукишкес у современного жителя Литвы одна ассоцияция - тюрьма. Это может и не измениться. Но, может, все-таки не стоит торопиться бетонировать эту площадь. У нас есть историческая возможность создать что-то не только значимое, но и интересное, и, наконец, красивое. У других стран такого шанса давно нет, потому что их площади давно замонументированы, а у нас такой шанс появился. Может быть, там должны быть вовсе не камень, металл или бетон, а ветер, вода или что-то еще. Не доверяете художникам, пусть дети нарисуют свое представление свободы. Их ассоциативное мышление, которое школа пока не уложила в прокрустово ложе, может привести к рождению таких жемчужин, что останется лишь дать задание скульпторам воплотить все это профессионально.

Давайте дадим свободу этой площади, чтобы там поместились и памятник, и человек. Не только наше вымученное прошлое, но и счастливое настоящее.

Марюс Ивашкявичюс, литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр.