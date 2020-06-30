Выборы президента Польши. Длинная кампания с туманным финалом

В воскресенье, 28 июня, в Польше прошел первый тур президентских выборов. За пост главы государства во втором туре, который запланирован на 12 июля, поборются действующий президент Анджей Дуда, представитель правящей консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), и мэр Варшавы, кандидат оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский. Президентская кампания 2020 года в очередной раз подтверждает, что на польской политической сцене, несмотря на все ее разнообразие, есть лишь два основных игрока – на протяжении последних 15 лет правые консерваторы в лице "Права и справедливости" и центристы, которых представляет "Гражданская платформа", сменяют друг друга.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии Польши, в первом туре президентских выборов за Анджея Дуду проголосовали 43,7 процента поляков. Рафала Тшасковского поддержали 30,3 процента избирателей. На третьем месте оказался внесистемный кандидат, "темная лошадка" этой гонки Шимон Холовня, который получил 13,9 процента голосов. Вслед за тройкой лидеров следует выдвиженец крайне правой политической силы "Конфедерация" Кшиштоф Босак, которого поддержали 6,8 процента избирателей.

Lenkijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

Явка на этих президентских выборах стала одной из самых высоких, она составила 64,4 процента. Рекорд был зафиксирован 25 лет назад во время второго тура президентских выборов в 1995 году, в котором прошли Александр Квасьневский и Лех Валенса. Кроме того, на этих президентских выборах голосовало самое большое количество представителей так называемой "полонии", то есть польской диаспоры за рубежом. Более 387 тысяч поляков, живущих за границей, изъявили желание отдать свои голоса. В России в президентских выборах участвовали 434 гражданина Польши. Они могли проголосовать в пяти избирательных округах в консульских учреждениях в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде и Смоленске.

Однако эти выборы запомнятся как избирателям, так и кандидатам еще по нескольким причинам. Предвыборная кампания оказалась рекордно длительной. Некоторые кандидаты начали ее еще в ноябре, ведь изначально планировалось, что выборы состоятся 10 мая. Но пандемия нового коронавируса спутала все планы. 4 марта в Польше был зарегистрирован первый случай заражения. 13 марта правительство объявило об эпидемии, что поставило под вопрос проведение голосования. Тогда правящая партия "Право и справедливость", для которой было важно проведение выборов в назначенный срок (согласно опросам, ее кандидат Анджей Дуда мог рассчитывать на победу еще в первом туре), предложила провести голосование по почте. Но это предложение вызвало опасения даже у соратников ПиС. Затем оппозиция выступила с идеей ввести чрезвычайное положение и перенести выборы на конец лета, рассчитывая, что к тому времени на фоне эпидемии снизится уровень поддержки правительства. Звучало даже предложение о перенесении выборов на два года.

Lenkijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

Но ничего из этого не было реализовано. В итоге выборы состоялись 10 мая, но избирательные участки были закрыты. Государственная избирательная комиссия признала эти выборы недействительными. Вскоре была назначена новая дата – 28 июня, со смешанной формой проведения. Это означает, что каждый избиратель, изъявивший желание голосовать по почте, получил избирательный пакет с бюллетенем; все остальные голосовали на избирательных участках.

Еще одной новинкой этих выборов стала смена кандидата главной оппозиционной силы. Изначально "Гражданскую коалицию" представляла вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньская. Несмотря на хороший старт, ее предвыборная кампания была невыразительной, и весной ее рейтинг упал до 3 процентов. Новым кандидатом от оппозиции стал 48-летний мэр столицы Рафал Тшасковский. Так называемый эффект нового кандидата, то есть большой интерес к его кандидатуре со стороны СМИ и общественности, помог ему быстро вклиниться в президентскую гонку.

Rafalas Trzaskowskis / AP nuotr.

Что же известно о взглядах главного конкурента Дуды? Во внешней политике Рафал Тшасковский неоднократно подчеркивал ключевое значение Европейского союза для дальнейшего развития Польши. По словам мэра Варшавы, а в прошлом евродепутата, президент должен содействовать росту уважения к европейским ценностям и усиливать позиции Польши в ЕС. "Польша будет партнером США, если у нее будет сильная позиция в ЕС", – заявил Рафал Тшасковский. Политолог, журналистка портала wPolityce.pl и еженедельника Sieci Александра Рыбиньская отмечает, что Рафал Тшасковский вписывается в федералистское проевропейское течение. Она считает, что для Рафала Тшасковского более приоритетными являются отношения с Германией и Францией, а не с США.

Тем временем действующий президент Анджей Дуда видит внешнюю политику Польши в другом ключе. Ярким тому доказательством может послужить его визит в Вашингтон за 4 дня до президентских выборов. Надеясь заполучить больше голосов благодаря фото с американским лидером, глава государства своим решением спровоцировал бурную дискуссию. Некоторые комментаторы посчитали приглашение Дональда Трампа прямым вмешательством в демократические выборы в Польше. Едва ли президент США не понимал значения этой встречи для президентской кампании. Однако в ходе своего визита в Вашингтон Анджею Дуде не удалось достичь грандиозных успехов: Дональд Трамп не сделал заявления о переброске части американских войск из Германии в Польшу, а лишь допустил такую возможность. Никакой конкретики во время этой встречи не прозвучало. Что же касается Евросоюза, то отношение Анджея Дуды к ЕС напоминает вращение флюгера. То он сравнивал ЕС с "воображаемым сообществом", то говорил: "Евросоюз – это мы". По мнению польского президента, ЕС нуждается в реформе, в основе которой лежало бы расширение полномочий парламентов стран-членов. Однако в то же время он не является евроскептиком и не выступает за выход страны из состава ЕС.

Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Одновременно с этим польский президент активно продвигает проект под названием "Триморье". Это совместная инициатива 12 стран Центральной и Восточной Европы, его цель – выравнивание уровня экономического развития стран, лежащих между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, со странами Западной Европы. Наибольший акцент лидеры стран-участниц "Триморья" сделали на инфраструктурных и энергетических проектах. Польское правительство надеется привлечь к этому проекту США, рассчитывая при этом на крупные американские инвестиции в этот регион.

Польско-российские отношения в течение последних лет оставляют желать лучшего, это подчеркивают обе стороны. К примеру, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между двумя странами находятся "на самом низшем возможном уровне", что идет вразрез с интересами двух стран. Политолог Александра Рыбиньская подтверждает, что политику Анджея Дуды в отношении России можно назвать "как минимум скептической":

"Политика президента полностью соответствует линии правящей партии ПиС. По их мнению, Россия не является партнером Польши ни в какой сфере. Они скорее идентифицируют ее с угрозой. Позиция Рафала Тшасковского в отношении России – более гибкая. Однако во время своей предвыборной кампании кандидат оппозиции мало времени уделял вопросам внешней политики".

Энергетика и энергетическая независимость Польши также стали одной из тем предвыборной кампании. Действующий президент Польши неоднократно подчеркивал значение энергетической безопасности, хотя, впрочем, Анджей Дуда не спекулировал на этой теме в канун президентских выборов. Как только партия "Право и справедливость" пришла к власти в 2015 году, она поставила перед собой амбициозную цель – достичь полной энергетической независимости от Кремля.

Польское правительство и сам Анджей Дуда многократно критиковали строительство российско-немецкого газопровода Nord Stream 2. Тем временем кандидат оппозиции не высказывался напрямую об этом проекте. Однако во время строительства первой нитки газопровода "Гражданская платформа", к которой принадлежит Рафал Тшасковский, пыталась договориться с Германией. Но тогда Берлин не прислушался к совету восточного соседа и закончил строительство газопровода.

"Рафал Тшасковский считает, что этот проект не удастся остановить, – продолжает политолог Александра Рыбинськая. – Он предлагает закрыть на это глаза. Конечно, нынешнее правительство не намерено принимать такую тактику, Варшава старается заблокировать строительство второй нитки газопровода или как минимум привести к тому, что он станет убыточным. Цель этого проекта – превратить Германию в газовый хаб, а затем перераспределять российский газ по Европе. Нынешнее польское правительство хочет помешать этим планам. Есть вероятность, что благодаря строительству газопровода Baltic Pipe, по которому газ будет транспортироваться с норвежского шельфа в Данию, а оттуда – в Польшу, Варшаве удастся обрести энергетическую независимость и самой стать таким газовым хабом. Здесь Польша вступает в прямую конкуренцию с Германией. Однако Nord Stream 2 невыгоден еще и потому, что таким образом Берлин поддерживает режим президента России Владимира Путина. Новый газопровод закрепляет энергетическую зависимость Европы от Москвы".

Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский голосует в первом туре выборов президента Польши. 28 июня 2020 года / AP

До второго тура президентских выборов 12 июля осталось 12 дней. Политолог Александра Рыбинськая отмечает, что теперь кандидаты будут стараться заполучить голоса своих соперников, которые не прошли во второй тур: центриста Шимона Холовни, националиста Кшиштофа Босака и других: "Перед претендентами на пост главы государства стоит задача заполучить голоса неопределившихся поляков. Рафал Тшасковский уже начал с большей симпатией говорить о Кшиштофе Босаке. При этом стоит понимать, что идеологии "Конфедерации" и "Гражданской платформы" противоположны. Анджей Дуда поступает подобным же образом, после объявления данных экзитполов он протянул руку и Шимону Холовне, и Кшиштофу Босаку. Я думаю, что во втором туре и Анджей Дуда, и Рафал Тшасковский получат примерно одинаковое количество голосов, разрыв может составить 1–2 процента. Однако мне кажется, что действующий президент все же выиграет. Конечно, никакой уверенности у меня в этом нет. Мы не знаем, ни за кого проголосуют избиратели Шимона Холовни, а это 13 процентов, ни за кого проголосуют сторонники других кандидатов. Кроме того, стоит принимать во внимание, что во втором туре явка может быть ниже. Все зависит от мобилизации электората".

Радио Свобода