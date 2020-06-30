Выборы президента Польши – как могут измениться отношения с Литвой

Хотя недавно эксперты предсказывали, что нынешний лидер страны Анджей Дуда одержит полную победу на президентских выборах в Польше, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, бросивший ему вызов, вышел во второй тур. LRT.lt спрашивает экспертов, какой кандидат наиболее выгоден для Литвы.

Гарант безопасности – США

Внешнеполитические вопросы всегда важны на президентских выборах в Польше, но на сей раз основные споры посвящены внутренней ситуации и пандемии COVID-19. Позиции основных кандидатов в польской внешней политике почти совпали, – отмечает в интервью LRT.lt глава аналитического центра «Warsaw Institute» Юлия Гжибовска.

«В целом, оба кандидата обещают укрепить позиции Польши на мировой арене и сделать Польшу лидером в области региональной безопасности и обороны», - говорит Гжибовска.

А. Дуда, возглавляющий страну с 2015 г., любит подчеркивать свои хорошие отношения с Соединенными Штатами – на прошлой неделе он был вновь принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом, который проинформировал о соглашении перебросить в Польшу часть американских войск, выводимых из Германии.

Правда, продолжает оставаться неясным, не останутся ли эти слова всего-навсего обещанием, поскольку осенью состоятся президентские выборы и в самих США. Впрочем, доцент университета им. Витаутаса Великого Анджей Пукшто в интервью LRT.lt отметил, что оба кандидата не станут радикально менять баланс сил в регионе.

Lenkijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

«Возможно, Тшасковский не стал бы так горячо поддерживать Трампа, был бы настроен более скептично и более проевропейски. (...) Однако ситуация с безопасностью в регионе радикально меняться не будет», - говорит А. Пукшто.

Ю. Гжибовска отмечает, что А. Дуда рассматривает польско-американские двусторонние отношения как серьезное дополнение к членству в НАТО и ЕС; Р. Тшасковски также глубоко удовлетворен хорошими отношениями с Соединенными Штатами, но видит укрепление безопасности и силы Польши прежде всего в сотрудничестве с ЕС.

«В принципе, отношения между государствами не изменились бы, но (в случае избрания Тшасковского - LRT.lt) нам пришлось бы больше сотрудничать в рамках политики ЕС», - говорит А. Пукшто.

Andžėjus Pukšto / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Сотрудничество с Литвой

Отношения нынешних польских властей с ЕС проблематичны: суды ЕС недавно постановили, что судебная реформа Польши нарушает закон Сообщества, но руководство страны обещает продолжить процесс реформ.

Вице-председатель Европейского парламента Катарина Барли заявила, что такие действия польских властей нарушают принципы ЕС и представляют потенциальную угрозу единству Сообщества в целом. Поэтому ЕС приступил к обсуждению финансовых санкций против Польши.

Президент Литвы Г. Науседа заявил, что не поддерживает санкции ЕС против Польши, и не ответил на вопрос BNS о том, как Литва будет голосовать, если пришлось бы высказать мнение о введении санкций.

Lenkijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

Вместо этого лидеры Литвы и Польши делают упор на сотрудничестве в сфере безопасности. В прошлом году были подписаны соглашения об обмене данными наблюдения за воздушным пространством, решено проводить совещания министров обороны.

«Безопасность Литвы очень важна для нас, и мы относимся к ней очень серьезно, не только как соседи, но и как важные партнеры», - сказал А. Дуда после встречи с Г. Науседой в июле прошлого года.

Литва, как и Польша, громко осуждает агрессию России и ставит вопрос об угрозах со стороны властей этой страны. А. Пукшто указывает, что во время избирательной кампании Р. Тшасковский также осуждал нарушения международного права со стороны России.

«Для обоих кандидатов страны Балтии и более обширный регион срединной Восточной Европы стратегически важны для противодействия вредоносной деятельности России и для приближения к западноевропейскому уровню экономического развития. (...) Пролитовских настроений в польском обществе сейчас больше, чем когда-либо прежде», - говорит Я. Гжибовска.

Lenkijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

А. Пукшто прогнозирует, что, какими бы ни были результаты выборов, прагматичное сотрудничество между государствами будет продолжаться: «Литва и Польша предприняли много совместных инициатив, особенно в области обороны и безопасности. Поэтому они будут продолжаться, и политическое сотрудничество останется примерно на том же уровне», - говорит доцент университета им. Витаутаса Великого.

Ю. Гжибовска отмечает, что после выборов отношения не изменятся: обе страны продолжат развивать энергетическую независимость, инфраструктурные проекты, предоставлять оборонные гарантии.

Оба кандидата в президенты Польши подчеркивают важность региональных инициатив, в которых участвует и Литва.

«Тшасковски хотел бы углубления сотрудничества с ЕС в сфере безопасности. Обязательства перед НАТО будут оставаться в силе, как и региональные альянсы, такие как Вышеградская четверка и Бухарестская девятка. Будущее «инициативы трех морей» под вопросом», - утверждает глава аналитического центра «Warsaw Institute».

Andrzejus Duda / AP nuotr.

А. Дуда стал бы укреплять инициативы, «стремясь к тому, чтобы голос региона срединной Восточной Европы был услышан в НАТО», - утверждает Ю. Гжибовска.

Однако А. Пукшто отмечает, что в таком случае роль литовской дипломатии может уменьшиться.

«В последнее десятилетие дипломатия Литвы значительно ослабла и часто ограничивается только ролью сторонника польских инициатив. (...) Если Тшасковский станет поднимать принципы прав человека и верховенства закона, возникнет вопрос, в состоянии ли Литва за ней успевать», - размышляет А. Пукшто.

Р. Тшасковский является политиком «Гражданской платформы», и, когда президентом страны являлся его однапартиец Дональд Туск, а Радослав Сикорский, член той же партии, был министром иностранных дел, литовско-польские отношения достигли исторического спада.

Rafalas Trzaskowskis / AP nuotr.

Однако А. Пукшто утверждает, что эти разногласия уже в прошлом, потому что Р. Тшасковский – политик нового поколения, который понимает бесполезность эскалации напряжения по вопросу об этнических меньшинствах и проблеме языка: «Этот антилитовский наезд точно не вернется. Туск и Сикорский делали много ошибок в то время».