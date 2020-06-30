Приехал в Литву из России или Беларуси - должен изолироваться

С понедельника в Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции для граждан Литвы, возвращающихся из 50 стран, наиболее затронутых коронавирусом, включая Россию и Беларусь. По утверждению Министерства здравоохранения, это связано с тем, что в этих странах растут показатели заболеваемости коронавирусом.

До сих пор самоизоляция гражданам Литвы, которые возвращаются из наиболее затронутых вирусом стран, только рекомендовалась.

Самоизолироваться придется прибывающим из России, Беларуси, США, Армении, Азербайджана, Швеции, Молдовы, Казахстана и др.

"Ранее прибывающим из затронутых вирусом стран лишь рекомендовали изоляцию, а с 29 июня 14-дневная изоляция является обязательной. Изоляция не была обязательной, она лишь рекомендовалась, однако данные о прибывающих из затронутых стран собирались. Порядок ужесточен после оценки ухудшения эпидемиологической ситуации в определенных странах", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, на основании упомянутых показателей, список наиболее затронутых коронавирусом стран обновляется еженедельно. Наиболее затронутыми вирусом считаются страны, в которых за 14 дней показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 000 жителей.

В данный момент в Литву разрешается прибывать иностранцам из 29 стран, с понедельника это могут делать и лица из Соединенного Королевства.

Министерство отмечает, что, например, в случае со Швецией, где показатель превышает максимальный установленный предел в 25 случаев, действуют более строгие правила, из таких стран иностранцев не впускают, а возвращающиеся литовцы с понедельника должны изолироваться. Иностранцы уже могут приезжать из Соединенного Королевства, где заболеваемость превышает 15, но не достигает 25 случаев на 100 тыс. жителей, однако как им, так и гражданам Литвы, прибывающим из этой страны, рекомендуется изоляция.