Сейм принял решение: пляжа в центре Вильнюса не будет

Дни пляжа в центре Вильнюсе на Лукишской площади сочтены. Окончательным голосованием Сейм утвердил представленные правящими поправки к закону, которые устанавливают его мемориальный статус и предусматривают, что площадь должна быть сформирована с мемориальными акцентами борьбы за свободу.

Сейм не только одобрил поправки правящих по обустройству площади, но и установил в законе положение о том, что на Лукишской площади должен стоять Витис. Из 93 члена Сейма 78 проголосовали «за», 11 - «против» и 4 воздержались.

Пляж – яблоко раздора

Проект был спешно принят после того, как муниципалитет столицы открыл пляж для жителей и гостей на Лукишской площади. Некоторые политики говорят, что пляж - свидетельство о неуважении к участникам восстания и борьбы за свободу.

Проект, инициированный правящими, гласит, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является главной репрезантивной площадью Литовского государства и сформирована с мемориальными акцентами борьбы за свободу. Также отмечается, что мемориальные акценты на площади должны включать и отражать борьбу за независимость Литвы и память о погибших борцах 1863–1864 гг.

В проекте также указывается, что использование и обустройство Лукишской площади должно соответствовать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение памяти бойцов, погибших за независимость Литвы, и тех, кто погиб в 1863–1864 годах. и что использование площади не должно противоречить государственной политике или моральным нормам.

«Использование площади Лукишкес и управление ею с целью отдыха не должно омрачить ее мемориальную функцию, борьбу за независимость Литвы и погибших повстанцев, убитых в 1863–1864 годах», - говорится в законопроекте.

Законы для легализации Витиса

Lukiškių aikštė / BNS nuotr.

Члены Сейма Повилас Урбшис, Вилия Алекнеите- Абрамикиене, Аудронюс Ажубалис, Витаутас Юозапайтис, Андрюс Купчинскас и Ирена Хассе предложили в том же законе, что на площади Лукишкес должен стоять Витис. Как говорится в проекте: «Памятник с изображением государственного символа Витиса вместе с памятником жертвам борьбы за свободу является главным акцентом репрезентативной площади Литвы».

Такая поправка не была одобрена Комитетом по культуре во главе с Рамунасом Карбаускисом. Член парламента Робертас Шаркникас, представивший свое заключение, сказал, что комитет не смог одобрить это предложение из-за продолжающегося судебного разбирательства.

«Пока идет судебный процесс, если автор холма выигрывает, а мы уже Витиса легализовали, автор холма подает в суд на государство. Вы знаете, какие этор огромные деньги? Мы не можем фальсифицировать историю по этому принципу. Когда спор закончится, мы сможем предложить этот вариант», - сказал Р. Шаркницкас. В настоящее время ведется судебный процесс в отношении проекта Laisvės kalvos, созданного Андрюсом Лабашаускасом и выигравшего конкурс на установление памятника на Лукишской площади.

Это предложение членов Сейма было одобрено, за него проголосовали 59 парламентариев, восемь были «против», а 29 воздержались.

Пляж был открыт накануне Йонинес

Paplūdimys Lukiškių aikštėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Накануне праздника самой короткой ночи мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил в социальной сети: «Такого еще не было - в центре Вильнюса, на площади Лукишкес, появится пляж». Мэр столицы сказал порталу LRT.lt, что он ожидал разных мнений о пляже, но не думал, что он вызовет настоящую песчаную бурю.

«Когда мы выбирали место, мы довольно быстро остановились на площади Лукишкес, потому что это очень удобно для жителей Вильнюса. И на самом деле, что может лучше, если не счастливые люди, символизировать, что мы выиграли борьбу за свободу, а советы и нацисты проиграли? Если Ленин по какой-то причине и перевернулся в мавзолее, то это только из-за счастливых людей на площади Лукишкес», - сказал Р. Шимашюс.

Он признал, что надеялся, что такое решение муниципалитета вызовет дебаты или негативную реакцию, но не ожидал такого ажиотажа. Однако, как сказал мэр столицы, это показывает, что нам все еще нужно расти на пути к свободе.

«Чтобы понять, что городские площади предназначены для радости, святости, торговли и исторической памяти – для всего. Так было всегда в каждом городе, и так будет и в будущем, независимо от того, что скажут Карбаускис, консерваторы или другие», - прокомментировал мэр столицы.

Сегодня он сказал Радио ЛРТ, что Закон о Лукишкской площади, принятый Сеймом, не обязывает его ликвидировать на ней пляж.