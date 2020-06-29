Погода: идет долгожданная прохлада

В Литву возвращается долгожданная прохлада. В ночь на вторник ожидаются дожди, местами – ливни. Южный, юго – восточный ветер во время грозы может достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха - 12-17 градусов тепла, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, почти повсеместно кратковременные дожди, и 19 – 24 градусов тепла.

В Вильнюсе ночью - дождь, возможна гроза, температура воздуха - 14-16 градусов, днем ожидается кратковременный дождь и 21-23 градуса тепла.