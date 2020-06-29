Новости

2020.06.29 18:19

Погода: идет долгожданная прохлада

Радио LRT2020.06.29 18:19
Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai
Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литву возвращается долгожданная прохлада. В ночь на вторник ожидаются  дожди, местами – ливни. Южный, юго – восточный ветер во время грозы  может достигать 15-20 метров в секунду. Температура  воздуха  - 12-17 градусов тепла, сообщает русская служба Радио ЛРТ. 

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, почти повсеместно кратковременные дожди, и 19 – 24 градусов тепла.

В Вильнюсе ночью - дождь, возможна гроза, температура воздуха - 14-16 градусов, днем ожидается кратковременный дождь и 21-23 градуса тепла.

Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai
Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai
Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Vasariški orai/kaitra/vasara/karščiai
# Литва

Популярно

Поиск