Саммит ЕС: Науседа намерен поднять вопрос о российской политике ревизионизма

На саммите Евросоюза литовский президент Гитанас Науседа намерен поднять вопрос о проводимой Россией политике ревизионизма, призванной умалить преступления Советского Союза.

Администрация президента сообщила об этом после того, как Государственный совет по обороне (ГСО) во главе с президентом обсудил планы российских властей реабилитировать подписанный накануне Второй мировой войны советско-нацистский пакет.

"Члены ГСО пришли к единому мнению, что будущие изменения в Конституции России и декларируемые планы официально реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, а также тайные протоколы к нему вызывают большую обеспокоенность", - утверждает администрация президента.

"Необходимо привлечь внимание союзников и международного сообщества к тому, что Россия предпринимает усилия по систематическому переписыванию истории в целях оправдания своей политики в отношении соседних государств, оспаривания их государственности и разделения Евросоюза (ЕС) и НАТО (...). Президент намерен поднять этот вопрос и на заседании Европейского совета 17-18 июля", - указано в сообщении.

Страны Балтии выступают против рассматриваемого в российском парламенте законопроекта, которым предполагается отменить принятое Съездом народных депутатов СССР 1989 года решение о признании тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.