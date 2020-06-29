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2020.06.29 11:07

Стремление к нулю: за сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса

BNS, LRT.lt2020.06.29 11:07
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

За прошедшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщает Министерство здравоохранения.

На данный момент в Литве коронавирусом больны 216 человек, выздоровело 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.

От коронавируса скончалось 78 человек. Еще десять заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.

За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 368.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
# Литва# коронавирус

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