Стремление к нулю: за сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса

За прошедшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщает Министерство здравоохранения.

На данный момент в Литве коронавирусом больны 216 человек, выздоровело 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.

От коронавируса скончалось 78 человек. Еще десять заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.

За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 368.