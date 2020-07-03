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2020.07.03 08:01

Выставка: украинские художницы в Вильнюсе "отпразднуют жизнь"

Радио LRT2020.07.03 08:01
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“ / Pranešimo autorių nuotr.

В столичном Старом городе, в квартале Стиклю,  9 июля открывается  выставка двух украинских художниц ХХ века – Зои Кружковой и Марии Примаченко. Эта экспозиция названа  "Праздновать жизнь", сообщает русская служба радио ЛРТ.

По словам искусствоведа Виктора Федчишина, обе художницы очень различны, но творчество обеих принадлежат к лучшим европейским традициям и каждая по-своему праздновала жизнь.

«Актуальность великого искусства не исчезла со временем. Такие работы исследуют вечные темы - человека, любви. Литовские зрители на этой выставке должны почувствовать, без дополнительных описаний, что они смотрят на работы великих европейских художников. Работа обоих художниц отличается, но она определенно многослойна и относится к лучшим европейским традициям», - говорит В.Федчишин.

Если в работах Зои Кружковой можно увидеть влияние Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха, то Мария Примаченко - самый известный среди «народных» художников Украины. Зоя Ильинична Кружкова – киевлянка, закончила Художественный институт, график, член Национального Союза Художников Украины. Для ее творчества характерно стремление воссоздать образ жизни как меняющейся игры, ощущение временности.

Совершенно иной была биография Марии Авксентьевны Примаченко, родившейся в 1908 году в селе Болотня Киевской области и прожившей в нем всю жизнь. А была она нелегкой – переболев полиомиелитом, Мария осталась человеком с ограниченными возможностями, муж погиб на фронте. Может быть поэтому в «наивном» искусстве Примаченко много необычного, мистического. За свою жизнь она создала более 500 художественных работ, выработала свое собственное направление и открыла школу-студию оригинального декоративного письма, в которую привлекала талантливых детей из родной Болотни.

Ее произведения с успехом выставлялись в Париже, Монреале, Праге, Варшаве, Софии. Их выставляли на аукционе Sotheby`s . В 2009 году именем народной художницы был назван один из бульваров Киева.

Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
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Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
2 / 3Pranešimo autorių nuotr.
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
3 / 3Pranešimo autorių nuotr.
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
Ekspozicija „Švęsti gyvenimą“
# Литва# Культура

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