Сколько лет надо копить на "однушку" в Москве россиянину со средней зарплатой

Россиянин, получающий среднюю по стране зарплату в 47 тыс. рублей сможет накопить на однокомнатную квартиру в Москве за 10,6 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Мир квартир", сравнив средние зарплаты по регионам и России в целом со стоимостью столичной недвижимости. В качестве своеобразного эталона была выбрана московская "однушка" за 6 млн рублей.

В исследовании говорится, что быстрее всех накопить на столичную однушку смогут жители Чукотского автономного округа - на это им потребуется 4,5 года при средней по региону зарплате в 112 тыс. рублей. в месяц. Далее в этом рейтинге идет Ямало-Ненецкий округ: при средней зарплате в 101 тыс. рублей жителям ЯНАО придется копить на квартиру в столице около 5 лет.

Москвичам на жилье в собственном городе придется копить 5,4 года, если считать, что средняя зарплата в Москве составляет 92 тыс. рублей в месяц. Но эксперты отмечают, что на самом деле большинство столичных наемных работников зарабатывают в разы меньше, а на средний показатель доходов влияют высокие зарплаты высокопоставленных федеральных чиновников, силовиков, депутатов и топ-менеджеров крупных государственных и частных компаний, пишет РБК. В топ-5 рейтинга также вошли Магаданская и Сахалинская области (5,6 и 5,8 года соответственно).

Дольше всего копить на однокомнатную квартиру в столице придется жителям Тамбовской области (18,1 года), Карачаево-Черкесии (18,4 года), Алтайского края (18,5 года), Дагестана (18,6 года) и Ивановской области (18,8 года). Средняя зарплата в этих регионах составляет от 26,5 до 27,7 тыс. рублей.

Напомним, в январе 2019 года аналитики сервиса "Мир квартир" сопоставили среднюю стоимость частных домов по России в целом и в отдельных регионах со средней зарплатой граждан и рассчитали, сколько лет потребуется человеку с таким доходом для того, чтобы приобрести дом. На тот момент расчеты показали, что россиянин со средней зарплатой может накопить на частный дом (без учета элитного сегмента) за девять лет, откладывая все свои доходы.

Если говорить об отдельных регионах, то самые доступные дома можно было найти в Кемеровской и Еврейской автономной областях - накопить на дом при средней зарплате в этих регионах можно за четыре года. Самыми недоступными оказались дома в южных регионах, включая Крым, где при средней зарплате на свой дом придется копить 35 лет.