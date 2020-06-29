В США предъявили обвинения за осквернение памятника Джексону

В США предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности четырём участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома. Об этом сообщает американский Минюст.

По данным следователей, во время митинга 22 июня обвиняемые пытались уронить памятник бывшему президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Один обвиняемый уже задержан.

"Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия не позволит уничтожать национальные памятники", – говорится в сообщении на сайте министерства юстиции. Ведомство предупредило, что больше не будет терпеть агрессивное и преступное поведение радикальных активистов.

Президент США Дональд Трамп в твиттере опубликовал сообщения полиции с призывом помочь установить личности демонстрантов, вероятно, участвовавших в попытке демонтажа статуи у Белого дома. Трамп также отметил, что после назначения 10-летнего тюремного наказания тем, кто разрушает памятники, и арестов вандализм полностью прекратился.

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение!" начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции применил удушающий приём. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.

Большинство выступлений в США проходят мирно, но некоторые перерастают в столкновения с полицией, сопровождаются грабежами и вандализмом.

За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.

26 июня Дональд Трамп подписал указ об ужесточении наказаний за осквернение памятников.

Эндрю Джексон – бывший президент США с 1829 по 1837 год. Он был известен суровым обращением с коренным населением Америки.

Радио Свобода