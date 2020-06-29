Western Union в Литве прокомментировала информацию о теракте

После того, как в пятницу поступили сообщения о передаче в суд дела о покушении на теракт в здании, в котором находится международная компания Western Union, сама компания заявила, что угроза была нейтрализована.

По словам главы по вопросам коммуникации Western Union Lithuania Илоны Лекавичюте, компания, узнав об инциденте, сразу же предприняла все меры и действия, необходимые для обеспечения безопасности работников.

"Мы сразу же информировали сотрудников правоохранительных органов и ответственные ведомства, эвакуировали людей, находившихся в здании. Все ведомства профессионально выполнили свою работу, поэтому угроза была нейтрализована", – заявила И. Лекавичюте.

В пятницу литовские правоохранительные органы сообщили, что осенью прошлого года в Вильнюсе была предпринята попытка осуществить теракт.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе работает международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской и свастика. Взрывное устройство не сработало.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения, что он в террористическим целях хранил мощные взрывчатые вещества.