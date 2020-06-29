Учащиеся в Литве сдают экзамен по литовскому языку и литературе

В понедельник по всей Литве проводится экзамен по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости, который является обязательным для всех учащихся. 17 268 кандидатов будут сдавать государственный экзамен на аттестат зрелости, а 8 511 школьников будут сдавать школьный экзамен.

«Как и в предыдущие годы, учащиеся должны будут написать сочинение, выбрав одну из четырех предложенных тем. Во время экзамена будут представлены два автора для каждой темы, но они будут только рекомендованы. Требование ссылаться как минимум на одного обязательного автора сохраняется, но школьники смогут выбрать его не только из тех, что указаны в теме, но и из всех 36 обязательных авторов, указанных в общей программе этого предмета», - пояснила Рута Красаускене, директор Национального агентства образования.

Во время экзамена по литовскому языку и литературе учащиеся смогут пользоваться оцифрованными произведениями обязательных авторов программы на компьютере, отключенном от сети Интернет. Эта возможность, с одной стороны, помогает ученику, а с другой стороны является вызовом, так как выпускнику надо будет правильно распределить время.

«Каждый должен сначала оценить, действительно ли ему нужны ресурсы во время экзамена. Те школьники, которые хотят использовать компьютеры, должны планировать свою работу и предвидеть, сколько времени они смогут этому посвятить. В общей сложности компьютер можно использовать в течение 20 минут во время экзамена, используя все предоставленное время за один присест или дважды за 10 минут», - говорит Р. Красаускене.

В этом году были введены дополнительные меры безопасности во время экзаменов. В прошлом году экзамены проходили в группах по 14 человек, а в этом году - по 9 человек. По сравнению с предыдущим годом на территориях муниципалитетов имеется еще 18 экзаменационных центров и 1 987 дополнительных групп. В прошлом году насчитывалось 9323 группы в 1224 экзаменационных центрах, а в этом году было создано 11 310 групп в 1242 центрах.