Дуда и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше

Согласно экзитполу, в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда.

Согласно экзитполу, в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда. За него проголосовали 41,8% избирателей. Во второй тур президентских выборов, который запланирован на 12 июля, прошел также кандидат оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с результатом 30,4%.

На третьем месте - Шимон Холовня, за которого проголосовали 13,3% избирателей. Остальные кандидаты получили гораздо меньшее количество голосов: Кшиштоф Босак – 7,4%, Роберт Бедронь – 2,9%, Владислав Косиняк-Камыш - 2,6%, Марек Якубяк - 0,5%, Вальдемар Витковский - 0,3%, Павел Танайно - 0,3%, Станислав Жултек – 0,3%, Мирослав Пётровский - 0,2%.

Явка составила 62,9%, это один из самых высоких показателей за всю историю выборов в Польше. Во время первого тура последних президентских выборов в 2015 году на избирательные участки пришли 48,96% избирателей, во время второго тура - 55,34%.

Самая высокая явка была зафиксирована во втором туре президентских выборов в 1995 году, когда свои голоса отдали 68,23% граждан. Тогда во второй тур прошли Александр Квасьневский и Лех Валенса.

Экзитпол был проведен компанией Ipsos. Статистическая погрешность таких опросов обычно не превышает 2,5%.

Польское радио