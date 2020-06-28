"Президент для всех": станет ли новым лидером Польши кандидат от оппозиции?

28 июня в Польше проходят президентские выборы. По данным опросов, действующий лидер страны Анджей Дуда и представитель оппозиции Рафал Тшасковский имеют в них равные шансы на победу

В воскресенье, 28 июня, в Польше проходят президентские выборы. Фаворитом гонки является действующий лидер страны, кандидат от правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Анджей Дуда: согласно результатам социологических опросов, в первом туре его собираются поддержать 40 процентов избирателей. Его ближайшему конкуренту - представителю оппозиционной "Гражданской платформы", мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому - прочат 30 процентов голосов.

При таком раскладе, однако, нужно будет проводить второй тур выборов, а в этом случае победа Дуды отнюдь не гарантирована. По данным последних опросов, во втором туре за Дуду и Тшасковского готовы отдать свой голос по 46 процентов избирателей. 8 процентов респондентов до сих пор не определились со своим выбором: как раз их голоса и могут сыграть решающую роль.

Позиции партии Качиньского могут пошатнуться

Если бы выборы прошли 10 мая, как изначально планировалось, Дуда смог бы одержать победу уже в первом туре. Однако из-за пандемии коронавируса голосование перенесли, и либеральная партия "Гражданская платформа" воспользовалась шансом заменить своего слабого кандидата - Малгожату Кидаву-Блоньскую - на более перспективного Тшасковского.



Между тем для правящей партии PiS президентское кресло - отнюдь не только вопрос престижа. "В Польше президент наделен гораздо большими полномочиями, чем в Германии. Он обладает реальной властью - к примеру, назначает людей на ключевые посты", - объясняет в беседе с DW экс-президент страны Бронислав Коморовский.

В 2015 году Коморовский - тогдашний кандидат в президенты от "Гражданской платформы" - проиграл на выборах нынешнему главе государства Анджею Дуде. Это способствовало укреплению позиций PiS. По мнению Коморовского, сейчас повторяется та же история, только с точностью до наоборот. В прошлом поляки разочаровались в "Гражданской платформе", а теперь устали от PiS и нынешнего президента, полагает экс-лидер Польши.

Тшасковский будет искать компромиссы

Несмотря на это, PiS все же удалось получить на парламентских выборах осенью 2019 года абсолютное большинство голосов. Однако если следующим президентом страны станет Тшасковский, то у оппозиции появится мощный политический рычаг. Поскольку президент обладает правом вето, "Гражданская платформа" сможет, по крайней мере теоретически, заблокировать принятие любого закона. Глава PiS Ярослав Качиньский утверждает, что Тшасковский в роли президента таким образом сможет "парализовать" всю Польшу.

Бронислав Коморовский, однако, с этим не согласен. Тшасковский не станет мириться с недостойным поведением властей, но в то же время будет пытаться достичь с ними взаимопонимания по ключевым вопросам, считает экс-глава Польши. "Он - государственный деятель, который ставит на первое место интересы страны", - уверен Коморовский.

Вопрос секс-меньшинств как камень преткновения



Ныне 48-летний мэр Варшавы имеет солидный опыт работы в госуправлении. В правительстве Дональда Туска в 2013-14 годах он занимал пост министра администрации и внедрения цифровых технологий. Кроме того, он был депутатом Европарламента, а также принимал участие в переговорах о вступлении Польши в ЕС.

Тшасковский известен и своей борьбой против дискриминации сексуальных меньшинств. В феврале 2019 года, уже на посту мэра Варшавы, он подписал так называемую "Хартию ЛГБТ" - документ, защищающий права лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Это вызвало раздражение в рядах консерваторов из PiS, которые усматривают в подобных требованиях угрозу традиционной семье. В июне 2020 года Анджей Дуда в своей предвыборной речи заявил, что ЛГБТ - это "идеология", которая более разрушительна, чем коммунизм.

Ставка на сплочение польского общества

В преддверии местных выборов в 2018 году Тшасковский вел кампанию под лозунгом "Варшава для всех". Теперь он намерен стать "президентом для всех". Подобно своей предшественнице Малгожате Кидаве-Блоньской, Тшасковский делает ставку на сплочение расколотого общества страны, однако делает это более убедительно, чем она.

При этом, в отличие от своих партийных соратников, Тшасковский не стесняется хвалить нынешние польские власти, если они, на его взгляд, того заслуживают. К примеру, он заявил, что некоторые члены его партии незаслуженно раскритиковали правительство за решение выплачивать семьям по 500 злотых (111 евро) за каждого ребенка с целью повышения рождаемости.

Он также похвалил бывшего президента страны Леха Качиньского, впоследствии погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, за решение поддержать своего тогдашнего грузинского коллегу Михаила Саакашвили во время вооруженного конфликта России и Грузии в августе 2008 года.

Жители деревень - за партию Качиньского

Социолог из Варшавского университета Иренеуш Кржеминский, впрочем, напоминает, что объединить польское общество пыталась и партия Качиньского - только на основе "национал-католических" ценностей. Тшасковский же хочет попытаться сформировать в Польше гражданское общество. Поначалу Кржеминский был не в восторге от его кандидатуры, однако впоследствии изменил свое мнение. Его впечатлили публичные выступления Тшасковского и его высокая гражданская ответственность, рассказывает эксперт.

Между тем первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса более осторожен в своих оценках. "Интеллигенция уже поверила Тшасковскому, однако жители маленьких городов и деревень по-прежнему поддерживают партию Качиньского", - констатирует он.

гетто. Считается, что именно эта картина ознаменовала появление Польской школы кинематографа.



