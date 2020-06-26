Осенью прошлого года в Вильнюсе была совершена попытка осуществить теракт, сообщила прокуратура в пятницу.

В суд передано дело, в котором установленное лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что в террористических целя он хранил мощные взрывчатые вещества.