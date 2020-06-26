Гражданин Украины спровоцировал ДТП в Литве - погибли два человека

В ночь с четверга на пятницу в Кедайняйском районе пытавшийся уйти от преследования полиции гражданин Украины спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Как сообщил в пятницу заместитель начальника Главного полицейского комиссариата Каунасского округа Дарюс Плиавга, полицейские пытались остановить водителя автомобиля Mercedes Benz, так как подозревали, что водитель нетрезв.

Водитель не подчинился требованию остановиться и увеличил скорость. Полицейские преследовали его на протяжении 4-5 километров.

По предварительным данным, на 17 километре дороги Аристава-Кедайняй-Чинкишкис автомобиль Mercedes Benz C 180 врезался в двигавшийся в том же направлении автомобиль Audi A4.

Водитель автомобиля Mercedes Benz превышал скорость и столкнулся с автомобилем марки Audi, погибли двое молодых парней.

По данным полиции, подозреваемый - проживающий в Литве и работающий в в Кедайняй гражданин Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.