В Литве будут чаще ходить поезда

Увеличивается и количество железнодорожных рейсов: с сегодняшнего дня больше поездов будут следовать из Вильнюса в Каунас, Тракай, между Клайпедой и Шилуте, Каунасом и Марьямполе, Шяуляй и Радвилишкисом, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Генеральный директор группы предприятий LG Keleiviams Линас Баужис говорит, что поток пассажиров меньше прежнего на 30 процентов, а в разгар карантина он был меньше на 80 процентов.

Сейчас Литовские железные дороги анализируют пассажиропотоки с тем, чтобы оптимизировать обслуживание.