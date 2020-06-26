Euronews: готовы ли литовцы стряхнуть с себя вериги жертв истории?

В Литве разгорелся скандал вокруг пляжа на центральной площади Лукишкес в Вильнюсе. Комитет по культуре одобрил проект Закона о мемориальном статусе Лукишкской площади, сообщает русская служба Радио ЛРТ. Вчера в порядке особой срочности был подготовлен документ, согласно которому Лукишкес – основная репрезентативная площадь столицы с мемориальными акцентами в честь борцов за свободу.

Этот проект планируется окончательно утвердить во вторник.

Между тем об открытом на площади временном пляже “Open Beach” широко писали зарубежные СМИ Англии, США, Испании, Турции, Австралии и других стран. Во всех 20 публикациях отмечается творческая фантазия, с которой литовская столица празднует свободу от карантина и радуется жизни. Вспомнили и другую недавнюю городскую инициативу –«Неделю модных масок».

Новостной портал “Euronews”, сообщая о полемике по поводу пляжа и активном его неприятии консервативными политиками, задается вопросом «готовы ли литовцы стряхнуть с себя вериги жертв истории и принять гедонистический взгляд на публичные пространства?».