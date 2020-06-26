В Литве подтверждены два случая заражения коронавирусом: один - у младенца

За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Один обнаружен у работника Вильнюсской психиатрической больницы, второй – у ребенка, в изоляцию отправлены 10 человек. Инфекционисты проверяют детский сад.

Национальный центр общественного здоровья подчеркивает, что оба случая коронавируса установлены в ходе профилактического тестирования. С начала пандемии общее число зараженных в Литве составило 1808. Как сообщает министерство здравоохранения COVID -19 больны 219 человек, выздоровели 1501 человек, 140 находятся в самоизоляции.

В больницах с коронавирусом находится 21 человек, трое из них - в реанимации. За время пандемии скончались 78 человек. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 ввезенных случая.