Сейм одобрил учреждение Государственного банка развития, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Правительство уполномочено до сентября провести переговоры с Европейской комиссией о технической поддержке проекта. Он признан экономическим проектом государственного значения.

Глава аграриев накануне говорил, что Государственный банк развития может использовать структуру Почты Литвы, министр финансов считает, что Банк может создаваться на основе уже существующих организаций - "Инвестиции и гарантии для бизнеса", Агентства развития общественных инвестиций и Фонда гарантий для сельскохозяйственных кредитов. За государственный банк высказывается и президент Гитанас Науседа.

Представитель оппозиции Ингрида Шимоните критикует проект и считает его предвыборным маневром правящих. Ее не убедили доводы о необходимости такого банка, который будет кредитовать средний и мелких бизнес регионах.