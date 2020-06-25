Посты покидают главные советники президента Литвы

Свои посты покидают главные советники президента Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Гитанас Науседа назначил руководить группой Национальной безопасности Дарюса Кулешюса, который до сих пор работал в этой группе советником президента. С 15 июля группу образования, науки и культуры возглавит историк Йоланта Карпавичене, бывшая заместителем директора Дворца правителей по вопросам культурной деятельности.

Новый руководитель пруппы коммуникаций будет объявлен в июле. В докладе, опубликованном Президентским дворцом, говорится, что предыдущие руководители групп приняли решение о продолжении работы в других областях. Йонас Витаутас Жукас займется частной деятельностью, главный советник по образованию, науке и культуре Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а главный советник по коммуникации Айстис Забараускас вернется в частный сектор.

Президент отметил, что первый год его полномочий был одним из самых сложных этапов, когда необходимо проторить дорогу для новых деловых контактов. В июне работу в президентской канцелярии также завершили советники из группы юристов Ева Саударгайте и Вида Петрилайте.