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2020.06.25 16:00

Посты покидают главные советники президента Литвы

Радио LRT2020.06.25 16:00
Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais
Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais / E. Blaževič/LRT nuotr.

Свои посты покидают главные советники президента Йонас Витаутас Жукас, Соната Шульце и Айстис Забараускас, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Гитанас Науседа назначил руководить группой Национальной безопасности Дарюса Кулешюса, который до сих пор работал в этой группе советником президента. С 15 июля группу образования, науки и культуры возглавит историк Йоланта Карпавичене, бывшая заместителем директора Дворца правителей по вопросам культурной деятельности.

Новый руководитель пруппы коммуникаций будет объявлен в июле. В докладе, опубликованном Президентским дворцом, говорится, что предыдущие руководители групп приняли решение о продолжении работы в других областях. Йонас Витаутас Жукас займется частной деятельностью, главный советник по образованию, науке и культуре Соната Шульце продолжит творческую и научную работу, а главный советник по коммуникации Айстис Забараускас вернется в частный сектор.

Президент отметил, что первый год его полномочий был одним из самых сложных этапов, когда необходимо проторить дорогу для новых деловых контактов. В июне работу в президентской канцелярии также завершили советники из группы юристов Ева Саударгайте и Вида Петрилайте.

Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais
Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais
Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda susitiko su kultūros atstovais
# Литва

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