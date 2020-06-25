Литовский профессор: как пандемия COVID-19 повлияет на всех нас

«Изменение климата и пандемия COVID-19, вероятно, являются двумя наиболее важными факторами, влияющими на здоровье человека в настоящее время. Изменение климата кажется людям несуществующей, нереалистичной проблемой, но COVID-19 показал, что ситуация может измениться и стать серьезной проблемой в одно мгновение», - говорит Наталья Фаткулина, профессор Вильнюсского университета, директор Института наук о здоровье.

По словам медика, появление как COVID-19, так и других новых заболеваний, новых организмов и вирусов в целом, связано с изменением климата, которое оказывает прямое и косвенное влияние не только на здоровье населения, но и на здоровье каждого человека.

В сотрудничестве с Вильнюсским университетом LRT.lt публикует текст сайта «Наука без проповедей».

Изменение климата уносит жизни

Koronavirusas Vokietijoje / AP nuotr.

Изменение климата приводит к некоторым фундаментальным изменениям, влияющим на здоровье человека, а в некоторых регионах и на увеличение смертности. По словам ученого, в первую очередь растет температура - за 130 лет глобальная температура поднялась на 0,85 ° С. В результате уровень воды (моря, океанов) повышается, ледники тают, характер осадков меняется, а экстремальные природные явления усиливаются. Количество стихийных бедствий в мире за столетие утроилось.

Исследователь подчеркивает, что влияние изменения климата на здоровье также может быть положительным - количество смертей от обморожения зимой сокращается, производство продовольствия увеличивается (например, из-за улучшения погодных условий в некоторых регионах урожай собирают дважды). Однако на здоровье человека негативно влияют многие другие факторы, связанные с изменением климата, такие как загрязнение воздуха, из-за глобального потепление растет число аллергенов, увеличивается распространение болезней, передаваемых насекомыми, а загрязнение пищевых продуктов и воды приводит к гибели детей дети до 5 лет.

Последствия изменения климата нарушают даже психическое здоровье и вызывают уровень стресса у людей, живущих в определенных районах, которые более подвержены наводнениям, ураганам, пожарам и другим опасным для жизни стихийным бедствиям.

Можно сказать, что в Литве мы не испытываем ничего подобного, а теплые зимы и лето только полезны, но ученый подчеркивает, что наше тело не приспособлено для жизни в более теплой климатической зоне. Пожилые люди особенно страдают от жаркой летней погоды. Например, продление учебного года задумывалось как помощь ребенку и учителю, но из-за нехватки адекватных школьных удобств (например, системы кондиционирования) это стало серьезной проблемой для здоровья детей.

«Что касается Литвы, то мы еще не готовы к экстремальным температурам и потеплению климата. Не только школы, но даже не все отели оснащены кондиционерами. Нам нужно готовиться к подобным вызовам, и если мы этого не сделаем, у нас из-за последствий изменения климата будет более высокая заболеваемость и смертность», - убеждена ученый.

Важна стабильность системы здравоохранения

Koronavirusas. Asociatyvinė nuotrauka / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Другим фактором, который также вызвал много страхов и изменений в нашей жизни с точки зрения как физического, так и психического здоровья, является COVID-19.

Решения некоторых стран о борьбе с коронавирусом порой удивляют ученого, но она считает правильным решение Литвы ввести строгий карантин во времени пандемии.

«Я рада, что мы избежали ситуации, подобной той, что была в Италии, где вообще было запрещено покидать дом, и я рада, что мы избежали ситуации, как в Испании, где можно было покидать дом только в определенные часы, а шведская модель, ориентированная на сохранение экономики, показала отсутствие публичной подготовки в том, как сохранять дистанцию», - говорит она.

Наиболее серьезной ситуация, по мнению исследователя, сейчас в Бразилии, где серьезно пострадала вся система здравоохранения, что особенно опасно.

По словам профессора, наиболее успешными стратегиями преодоления коронавирусного кризиса можно назвать те, которые позволяли поддерживать в стране стабильную систему здравоохранения.

«Сегодня можно сказать, что некоторым странам трудно управлять ситуацией. В России, например, больницы со всеми находившимися там врачами и пациентами были закрыты. В таких случаях основными жертвами являются врачи, медсестры и вспомогательный персонал, что немедленно оказывает огромное влияние на всю систему здравоохранения. Когда доктора болеют, другие пациенты не получают медицинских услуг, и это может ухудшить ситуацию всей системы здравоохранения в стране», - поясняет собеседник.

Кризис в системе здравоохранения возникает, когда большое количество врачей заболевают и медики не могут оказывать медицинскую помощь не только пациентам с COVID-19, но и всем другим пациентам. «После пандемии также учащаются инсульты, сердечные приступы и травмы. Но в Литве мы не испытали такого кризиса, который был зафиксирован в других странах», - говорит профессор.

Пугает невозможность планировать свою жизнь

Koronavirusas Lietuvoje / V. Balkūno nuotr.

Врач называет наиболее серьезные последствия для здоровья, которые еще будут оставаться с нами в течение длительного времени. Прежде всего, это нестабильное психоэмоциональное состояние.

По словам эксперта, уже в самом начале пандемии, в течение первых двух недель, во всех странах было зарегистрировано увеличение числа случаев психических расстройств. Таким образом, люди были затронуты изоляцией, неспособностью удовлетворить свои социальные и коммуникативные потребности.

Если это изменение и его последствия кратковременны, то психическое здоровье может восстановиться очень быстро, но внезапные изменения и длительный непривычный образ жизни и неопределенность, неспособность планировать свою жизнь могут даже привести к формированию негативных привычек: более широкого употребления алкоголя, табака и других психоактивных веществ. Люди начинают искать пути успокоения, которые не улучшают их здоровье, а, наоборот, наносят ему вред.

«Нас больше всего пугает неопределенность и неспособность планировать свою жизнь, а также то, что стресс становится долговременным и непредсказуемым», - говорит профессор.

Считается, что во время этой пандемии пожилые люди и врачи, работающие на «передовой», испытали наибольшее психологическое напряжение и стресс, поэтому особенно важно помочь им в реабилитации и восстановлении.

«Я рада, что реабилитационные учреждения обратились к правительству за дополнительным финансированием для восстановления и укрепления общественного здоровья», - говорит профессор.

Кроме того, новый вирус научил нас новым стратегиям адаптации к непредвиденным обстоятельствам и изменил нашу обычную жизнь: мы реже встречаемся с родственниками, друзьями, планируем меньше поездок и, скорее всего, будем меньше путешествовать, научимся работать удаленно, будем придерживаться социальной дистанции.

По словам Фаткулиной, одна из положительных вещей, которым нас научил этот кризис, особенно важна в более широком контексте нашей профилактики здоровья: регулярное и частое мытье рук.

«Мы уже наблюдаем тенденцию к значительному снижению заболеваемости воздушно-капельным путем», - заключает доктор.