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2020.06.25 12:21

Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году сократится на 50%

BNS, LRT.lt2020.06.25 12:21
Vilniaus oro uostas, VIP terminalas
Vilniaus oro uostas, VIP terminalas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Поскольку весной в связи с коронавирусом авиакомпании временно приостановили пассажирские рейсы, компания -оператор аэропортов Литвы (Lietuvos oro uostai) прогнозирует, что в этом году пассажиропоток в стране сократится на 50%.

Руководитель по вопросам авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что потоки могут вырасти в июле, а в конце года ожидается, что удастся достичь 80% пассажирского потока 2019 года.

"Влияние весеннего спада будет значительным, однако мы считаем, что в будущем, после реализации наших действий и стратегии, в июле мы достигнем точки перелома, после чего авиационные потоки будут восстановлены", – заявил А. Стиклюнас на пресс-конференции.

Он также отметил, что, согласно прогнозам, в этом году мировой поток авиапассажиров сократится по сравнению с прошлым годом на 50%, в Европе – на 57%.

Vilniaus oro uostas, VIP terminalas
Vilniaus oro uostas, VIP terminalas
Vilniaus oro uostas, VIP terminalas
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus oro uostas, VIP terminalas
# Литва

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