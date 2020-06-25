Новости

2020.06.25 09:10

Кароблис: Литва положительно бы оценила увеличение числа американских военных в Польше

BNS, Радио LRT2020.06.25 09:10
Raimundas Karoblis
Raimundas Karoblis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вывод американских войск из Германии сопряжен с риском, с другой стороны, Литва положительно оценила бы их размещение в Польше, считает министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

«Во-первых, нехорошо, если бы значительная часть американских войск была выведена из Германии. «У них есть инфраструктура, у них есть процедуры, есть возможность учиться, и их вывод мы рассматриваем это как риск того, что это может стать своего рода расколом между странами НАТО в Европе», - заявил министр в понедельник утром в эфире Радио ЛРТ.

«С другой стороны, мы всегда выступали за то, чтобы как можно больше американских военнослужащих находились в Европе и особенно в нашем регионе. Польша, вероятно, является одной из наиболее важных точек, и мы всегда приветствовали желание Польши привлечь как можно больше американских военнослужащих», - добавил он.

По словам министра, присутствие американских войск в регионе имеет важное значение для сдерживания и создает больше возможностей для прибытия военных этой страны в Литву.

«Я думаю, что благодаря присутствию большего числа американских войск в Польше, мы также можем ожидать более активных учений американских военных в Литве», - сказал Р.Кароблис.

Президент США Дональд Трамп, который в среду принял президента Польши Анджея Дуду в Белом доме, заявил, что Вашингтон планирует перевести часть своих войск из Германии в Польшу.

По словам Д. Трампа, американские военные силы в Германии будут сокращены с 52 тысяч. до 25 тыс. Некоторые из них должны вернуться в Соединенные Штаты, другие будут передислоцированы в другие страны.

Raimundas Karoblis
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Raimundas Karoblis
Raimundas Karoblis
1 / 7E. Blaževič/LRT nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
2 / 7AP nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
3 / 7AP nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
4 / 7AP nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
5 / 7AP nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
6 / 7AP nuotr.
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
7 / 7AP nuotr.
Raimundas Karoblis
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
Andrzejus Duda ir Donaldas Trumpas
# Литва

Популярно

Karinis paradas Maskvoje

Новости

2020.06.24 17:19

"Что бы ни случилось, к войне мы готовы": парад Победы в России

10
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 2020 года

Новости

2020.06.24 11:26

В Москве на Красной площади проходит парад Победы

Первая полоса газеты "Правда", вышедшей 16 марта 1991 года - накануне референдума по вопросу о сохранении СССР

Новости

2020.06.24 14:49

"Подарки от русского народа". Кто и как перекраивал карту СССР

5
Joninės

Новости

2020.06.24 09:29

Из-за ограничений праздник Ивана Купалы (Йонинес) в этом году отмечается скромнее

Kaukės oro uoste

Новости

2020.06.24 14:53

ЕС приостановит въезд для граждан США и России после открытия границ

VUL Santaros klinikos, koronavirusas

Новости

2020.06.24 14:43

От коронавируса скончался пациент Клайпедского хосписа, заболел работник клиники Сантара

Baltarusijos pareigūnai sulaiko protestuotojus per birželio 19-osios akciją

Новости

2020.06.24 10:07

Госдепартамент США призвал Белоруссию уважать гражданские права

Рон Джереми в здании суда

Новости

2020.06.24 14:16

Легенде порноиндустрии Рону Джереми грозит 90 лет тюрьмы за изнасилования

Paplūdimys Lukiškių aikštėje

Новости

2020.06.24 11:17

Комиссия по наследию: пляж на Лукишкской площади не соответствует ее историческому и мемориальному значению

Orai/Žalieji ežerai/ Ežeras/ Paplūdimys

Новости

2020.06.24 09:55

Решивших взять отпуск погода должна радовать – жара и ни капли дождя

Поиск