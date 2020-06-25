Кароблис: Литва положительно бы оценила увеличение числа американских военных в Польше

Вывод американских войск из Германии сопряжен с риском, с другой стороны, Литва положительно оценила бы их размещение в Польше, считает министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

«Во-первых, нехорошо, если бы значительная часть американских войск была выведена из Германии. «У них есть инфраструктура, у них есть процедуры, есть возможность учиться, и их вывод мы рассматриваем это как риск того, что это может стать своего рода расколом между странами НАТО в Европе», - заявил министр в понедельник утром в эфире Радио ЛРТ.

«С другой стороны, мы всегда выступали за то, чтобы как можно больше американских военнослужащих находились в Европе и особенно в нашем регионе. Польша, вероятно, является одной из наиболее важных точек, и мы всегда приветствовали желание Польши привлечь как можно больше американских военнослужащих», - добавил он.

По словам министра, присутствие американских войск в регионе имеет важное значение для сдерживания и создает больше возможностей для прибытия военных этой страны в Литву.

«Я думаю, что благодаря присутствию большего числа американских войск в Польше, мы также можем ожидать более активных учений американских военных в Литве», - сказал Р.Кароблис.

Президент США Дональд Трамп, который в среду принял президента Польши Анджея Дуду в Белом доме, заявил, что Вашингтон планирует перевести часть своих войск из Германии в Польшу.

По словам Д. Трампа, американские военные силы в Германии будут сокращены с 52 тысяч. до 25 тыс. Некоторые из них должны вернуться в Соединенные Штаты, другие будут передислоцированы в другие страны.