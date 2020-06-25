Для бедных и для богачей: на выставке - история велосипедов в Литве начала XX века

Накануне Йонинес в Качергине, малой культурной столице Литвы этого года, открылась уникальная выставка «История велосипедов в Литве в первой половине XX века», сообщает Радио ЛРТ.

Она состоит из материалов, собранных историком и коллекционером Романасом Сянапедисом. Велосипедами он заинтересовался более 20 лет назад и собрал их более двух десятков. В коллекции Сянапедиса есть также более 10 мотоциклов, эмблемы, прожекторы, звонки и другие аксесуары самых известных в мире фирм, а также фотографии с изображением популярных средств передвижения.

На выставке представлено 20 фотографий межвоенных велосипедов, их владельцев из самых разных социальных групп. По словам Романаса Сянапедиса, в экспозиции видно, как постепенно из дорогостоящего и престижного транспортного средства для богачей, велосипед становился все более демократичным и доступным даже сельским мальчишкам. Этот вид транспорта широко использовался в армии и полиции.

В межвоенный период в Литве были особенно популярными велосипеды немецкого производства „Anker“, „Brennabor“, „Dürkopp“, „Naumann“, „Presto“, „Triumph“, „Wanderer“. Пользовались спросом и английские „Royal“ и „Seagul“, а также латвийские „Erenpreis“, „Latvello“, „Liva“, „Omega“. В печати появлялась реклама французских , чешских, австрийских и американских велосипедов. В 1928 года в Каунасе появился первый литовский велосипед „Amlit“, позже и две другие модели - „Lietūkis“ и „Bresvelo“.

Первые состязания велосипедистов были проведены еще в 1922 году, а осенью этого горда состоялся и веломарафон Каунас-Марьямполе-Каунас. Литовские велосипедисты участвовали в Олимпийских играх 1924 года в Париже м 1928 года в Амстердаме.