Решивших взять отпуск погода должна радовать – жара и ни капли дождя

Тех, кто воспользовался возможностью уйти после праздника Ивана Купалы в короткий отпуск, погода должна радовать – синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте проинформировала РАДИО LRT, что в ближайшие дни осадков быть не должно, а столбики термометров кое-где поднимутся до 31 градуса тепла.

Как сообщила синоптик, в среду днем температура составит 24-29 градусов тепла. Теплее всего будет на северо-западных окраинах, а также в районах Паневежиса и Биржай, наиболее прохладная погода ожидается на юго-западе Литвы, в районах Мариямполе и Кибартай.

В четверг и в пятницу ситуация изменится незначительно. Как ночью, так и днем осадков не ожидается.

Orai/Žalieji ežerai/ Ežeras/ Paplūdimys / D. Umbraso/LRT nuotr.

В четверг ветер будет слабым, переменного направления. Температура в четверг ночью опустится до 12-17 градусов. Днем воздух разогреется до 26-31 градуса, только у моря будет немного свежее – там термометры будут показывать около 24 градусов.

В пятницу, как уже упоминалось, осадков также не будет. Ночью ветер будет едва ощущаться, душно. Температура ночью снизится до 14-19 градусов тепла. Днем немного свежести может принести юго-восточный ветер средней силы. Температура после обеда вновь поднимется до 26-31 градуса. Только на Куршской косе будет на пару градусов прохладнее.