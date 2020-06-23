Unwelcome: что в этом году покажет театральный фестиваль "Сирены"?

Международный театральный фестиваль «Сирены» („Sirenos“) отобрал 4 проекта из поданных на открытый конкурс. Всего получено 99 заявок на участие в фестивале, тема которого в этом году - Unwelcome, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Их обсуждал и оценивал художественный совет и члены команды «Сирен». Художественный руководитель фестиваля Кристина Савицкене говорит, что всех приятно удивило разнообразие проектов и творческий подход к выбранной теме, поэтому остановиться на нескольких было очень непросто.

По ее словам, было интересно знакомиться с размышлениями представителей разных поколений о ситуации, в которой все внезапно очутились, о роли и месте искусства и театра и социальных проблемах. В итоге были отобраны самые неожиданные, актуальные, интересные проекты. Это – спектакль-перформанс – инсталляция по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты», который будет показан на одном из столичных балконов.



Автор идеи и режиссер, известный актер, лауреат Золотого сценического креста Дарюс Гумаускаc опирается на собственный опыт: все 13 его двоюродных братьев трудятся на стройках за границей. Работать с ним будут Гедрюс Савицкас, сценограф Марюс Яцовскис и другие.

Неожиданным для зрителей обещает быть и перформанс «Ожидание и другие товары», который будет поставлен… в киоске. Идея принадлежит сценографу, фотохудожнику Людасу Парульскису и известной актрисе Эгле Микулёните. Они покажут посткарантинный мир, изменивший правила общения и потребления.

Театральная инсталляция Night // Infiniteness // Interconnectedness будет создаваться тремя представителями разных видов искусства – театральным режиссером Наубертасом Ясинскасом, работающим в области визуальных искусств Тадасом Черняускасом и композитором Гинтарасом Содейкой. Они размышляют на темы рутины, социальной апатии, различных моделей жизни.

NO FAKE* Тадаса Монтримаса – 4 -ый из отобранных проектов - иммерсионный спектакль, так же как и его же «Дядя Ваня», показываемый в Литературном музее имени А. Пушкина в Маркучяй. В этом раз режиссер рассматривает взаимоотношения общества и индивида в недостоверной информационной реальности. В команде также художник по костюмам Кристина Войцеховская и драматург Виргиния Римкайте.

Каждый из проектов получит от «Сирен» по 13 тысяч евро. Летом их авторы смогут консультироваться с заруежными мэтрами сцены, а сам фестиваль будет проходить 24 сентября – 10 октября.