Новости

2020.06.23 08:15

Литва вернула визовый сбор для граждан Беларуси: 60 евро

LRT.lt2020.06.23 08:15
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai / E. Genio/LRT nuotr.

Литва с июля месяца вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и литовским гражданам, виза будет стоить 60 евро.

Правительство в понедельник вернуть консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься с 50%-ой скидкой.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает 50%-ую скидку для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет зеркальным решением, так как беларусы такую скидку применяют к гражданам Литвы.

Согласно новому порядку, виза будет стоить гражданам Беларуси 60 евро с июля.

По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 966 национальных виз.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai
1 / 1E. Genio/LRT nuotr.
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, Lietuvos ir Baltarusijos sienų riboženkliai
# Литва# Беларусь# Белоруссия

Популярно

Поиск