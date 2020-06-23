Литва вернула визовый сбор для граждан Беларуси: 60 евро

Литва с июля месяца вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и литовским гражданам, виза будет стоить 60 евро.

Правительство в понедельник вернуть консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься с 50%-ой скидкой.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает 50%-ую скидку для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет зеркальным решением, так как беларусы такую скидку применяют к гражданам Литвы.

Согласно новому порядку, виза будет стоить гражданам Беларуси 60 евро с июля.

По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 966 национальных виз.