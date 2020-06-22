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2020.06.22 17:24

"Левада-центр": лишь 25% россиян поддержали бы "путинские" поправки в Конституцию при наличии альтернативы

NEWSru.com2020.06.22 17:24
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje)
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje) / AP nuotr.

При альтернативном голосовании поправки президента Владимира Путина в Конституцию поддержала бы только четверть россиян (25%). Таковы данные социологического опроса, проведенного "Левада-центром" с 11 по 17 июня по заказу партии "Яблоко". Результаты исследования опубликовала "Новая газета".

Приверженцев президентского пакета оказалось меньше, чем сторонников предложенной Общественным конституционным советом (ОКС) и партией "Яблоко" "Конституции свободных людей" (28%) и даже меньше, чем противников обоих проектов (26%). 80% участников опроса "Левада-центра" считают, что "Конституцию свободных людей" было бы правильно вынести на голосование наравне с поправками Путина.

Работа над альтернативным пакетом поправок, получившим название "Конституция свободных людей", началась в январе. Тогда после публикации в "Новой газете" был созван Общественный конституционный совет, который готовил поправки вместе с ведущими российским юристами-конституционалистами. Депутаты от партии "Яблоко" вносили эти поправки в Госдуму через региональные законодательные собрания .

Все поправки ОКС и "Яблока", о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством опрошенных. Так, 82% россиян приветствовали введение выборности членов Совета Федерации, 68% - наделение Госдумы правом выносить вотум недоверия отдельным министрам, 51% - наделение депутатов правом выдвигать кандидатуру премьер-министра. 54% опрошенных выступили за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет, 50% поддержали выборность председателей судов голосованием судей. 41% респондентов высказался за запрет российским гражданам участвовать в деятельности частных военных компаний. Однако тех, кто не согласился с такой поправкой, все равно оказалось меньше - 38%. Затруднились с ответом 20% опрошенных.

Наибольшую поддержку у россиян нашли социальные поправки об обязанности государства лечить детские заболевания за счет бюджета (95%), о передаче пенсионных накоплений по наследству (90%), о введении индивидуальных накопительных счетов для зачисления части доходов от экспорта природных ресурсов (77%), о закреплении в Конституции единого возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на уровне 60 лет (58%). В целом пакет поправок Общественного конституционного совета поддерживают 74% россиян, против высказались только 17%.

Кроме того, социологи спросили участников исследования, как они относятся к проведению "общероссийского голосования" в разгар пандемии коронавируса. Почти две трети респондентов (60%) считают, что это неправильно, тогда как только треть (33%) не видят в этом проблемы.

Ранее в партии "Яблоко" заявили, что ее члены считают для себя неприемлемым участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По их мнению, вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране "незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", а саму конституцию "бесцеремонно" превращают в инструмент авторитарной власти. В КПРФ также заявили, что не намерены поддерживать поправки в их нынешнем виде.

newsru.com

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje)
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje)
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje)
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Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (kairėje) ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovas Sergejus Naryškinas (dešinėje)
# Россия

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