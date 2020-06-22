Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" с днём нападения Германии

Президент России Владимир Путин в понедельник 22 июня - годовщину нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году - посетил недавно открытый в Подмосковье главный храм министерства обороны России.

В сопровождении патриарха Кирилла Путин посетил собор Воскресения Христова и открыл мемориальный комплекс "Дорога памяти". Он также выступил перед строем военнослужащих, заявив, что память о Великой Отечественной войне "абсолютно священна".

До Путина к военным обратился патриарх. В завершении своей речи предстоятель РПЦ сказал: "Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём всех вас сердечно поздравляю".

Слова Кирилла вызвали противоречивые реакции в социальных сетях - многие выразили недоумение в связи с "поздравлениями" с днём нападения Германии.

Патриарх Кирилл в ходе визита Путина в Храм ВС РФ "поздравил" присутствующих с Днем памяти и скорби. Поздравил. ПОЗДРАВИЛ. Как-то, ну...



"Со знаменательным, скорбным и одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю" (с) Патриарх Кирилл https://t.co/C9ujeSvLFP — Мам, я поел (@KeshaRadygin) June 22, 2020

В результате советско-германской войны, получившей в СССР и современной России наименование Великой Отечественной, погибли не менее 27 миллионов граждан тогдашнего СССР, значительную часть погибших военных и мирных жителей составили жители России. Официальное наименование памятного дня 22 июня - День памяти и скорби.

Главный храм Минобороны был освящён 14 июня. Строительство сопровождалось противоречивыми оценками его художественного убранства, в частности мозаик с изображением Путина и других руководителей России, а также советского диктатора Иосифа Сталина. В окончательном варианте эти изображения с мозаик убрали.

Путин 22 июня также возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Москве и цветы к стелам городов-героев.

Радио Свобода