Литва постарается привлечь туристов из Европы и Азии

Литва приложит усилия, чтобы увеличить свою туристическую привлекательность на нескольких рынках – в Германии, Италии, Франции и в Соединенном Королевстве, а также в Японии и Китае.

Национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ищет представителей в этих странах. Часть договоров уже подписано.

Агентство сообщило BNS, что услуги маркетинга туризма будут направлены как на повышение известности и привлекательности Литвы, так и на развитие потоков въездного туризма в стране.

Иностранные партнеры будут анализировать рынок, проводить мероприятия, представляющие туристические возможности Литвы.

В пятницу Keliauk Lietuvoje сообщила, что туристический поток в этом году в Литве может сократиться на 40%, а число местных путешественников – на 25%. Доходы туристического сектора сократятся почти на 0,5 млрд евро.