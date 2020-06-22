Минкульт России призвали отозвать иск против Серебренникова

Свои подписи под петицией поставили уже более 3 тысяч режиссеров, актеров и других деятелей искусства. Они уверены, что при расследовании дела "Седьмой студии" была допущена масса нарушений.

Более трех тысяч деятелей искусства призвали министра культуры России Ольгу Любимову отозвать иск против художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", обвиняемых в хищении государственных средств. "Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра", - отмечается в обращении к Любимовой, обнародованном в журнале "Театр" в понедельник, 22 июня.

По мнению подписантов документа, при расследовании дела "Седьмой студии" допущена масса нарушений. "Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия - подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК", - говорится в петиции.

Более трех тысяч подписантов в защиту Серебренникова

Свои подписи под письмом поставили Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова и другие.

Уголовное дело в отношении сотрудников "Седьмой студии" было заведено в 2017 году. Министерство культуры России просит взыскать с фигурантов более 133 млн рублей, выделенных на проект "Платформа". По версии следствия, деньги были похищены.

22 июня Мещанский суд Москвы приступит к прениям сторон, в ходе которых прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых.

Deutsche Welle