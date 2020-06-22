Даниэлюс Померанцас – руководитель первых литовских свинговых ансамблей

LRT продолжает проект «Камни памяти», призванный почтить память выдающихся литваков – евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Десятый рассказ посвящен Даниэлюсу Померанцасу.

Как и в других странах Западной и Центральной Европы, в экономически крепчающей Литве проявлялись популярные в ту пору новые тенденции в моде, архитектуре, театре и, разумеется, в музыке… Таким образом, свинговая горячка докатилась и до наших мест. Синкопированная музыка прокладывала себе путь в кафе, рестораны, кинотеатры и уличные эстрады, а одним из тех, благодаря кому она зазвучала в Литве, был Даниэлюс Померанцас.

Danielius Pomerancas / D. Pomerancaitės asmeninio archyvo nuotr.

Даниэлюс Померанцас родился в 1904-ом. Он закончил музыкальную школу Науялиса, скрипичный класс Исаака Вилдмана-Зайдмана.

После этого, в 1922-ом, он уехал продолжать учебу в Берлин – к знаменитому композитору и педагогу Вилли Хессу. В годы обучения Д. Померанцас посещал уроки мастерства в Вене. Так что он приобрел очень солидное академическое образование.

Померанцас организовал оркестр из шести-семи мультиинструменталистов, который играл в знаменитом кафе Конрада, кондитерской «Моника» и на других площадках.

Хотя в ту пору дистанция между развлекательной и академической музыкой была очень солидной, и, встав на путь развлекательной музыки, дороги назад, можно сказать, не было, Даниэлюс Померанцас начал играть в салонных оркестрах: вначале в оркестре под управлением Дайоса Белы, а позже – в оркестре Марека Вебера, который в ту пору был очень популярен и часто выступал в европейских столицах.

Камни памяти / LRT.lt

Свой накопившийся опыт он привез в Каунас – в хорошеющий, украшающий себя новой архитектурой, открывающий гостеприимные кафе и театры Каунас начала 30-ых годов. Даниэлюс Померанцас здесь организовал оркестр из шести-семи мультиинструменталистов, который играл в знаменитом кафе Конрада, кондитерской «Моника» и на других площадках.

В 1936-ом они отправились в Лондон, с вокалистом Антанасом Дваренасом записали 11 пластинок с танцевальными и популярными мелодиями, которые выпустила «Columbia». Благодаря этим дискам, мы можем убедиться, что они исполняли музыку, соответствовавшую тогдашним западным музыкальным тенденциям.

С вокалистом Антанасом Дваренасом записали 11 пластинок с танцевальными и популярными мелодиями, которые выпустила «Columbia».

Это был профессиональный свингующий оркестр, чувствовавший дух времени, моду и новую стилистику, – это было звучание довоенного оптимизма и юность настоящего литовского джаза. Увы, мы можем лишь догадываться, по какому пути стала бы развиваться музыка, если бы та свобода творчества и своеобразная культура времяпрепровождений в кафе не была придушена и уничтожена.

Danieliaus Pomeranco orkestras. Juozo Penčylos draugiškas šaržas / A. Motiekos asmeninio archyvo nuotr.

Оркестр Даниэлюса Померанцаса знаменует славный и важный период развития джаза и неакадемической музыки в Литве.

Рассказ о Даниэлюсе Померанцасе слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс