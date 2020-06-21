Претенденту на пост президента Беларуси Бабарико предъявлено обвинение

Подробности об обвинении и мере пресечения неизвестны. Ранее сообщалось, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан из-за "попытки воздействия на свидетелей".

Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлены обвинения. Об этом сообщается на странице Бабарико в Twitter в воскресенье, 21 июня. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указывают в штабе Бабарико, добавляя,что постановление об ее избрании будет обжаловано. Другие подробности не сообщаются.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, в их квартирах прошли обыски. В тот же день гражданская жена Эдуарда Бабарико Александра Зверева написала на своей странице в Facebook, что с ней "связался дежурный" из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Беларуси и сообщил, что Эдуард находится в СИЗО КГБ, его обвиняют по статье об уклонении от уплаты налогов.

КГК Беларуси сообщил, что Бабарико-старший задержан из-за "попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления". Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сказал в интервью "Интерфаксу" 20 июня, что обвинение предъявлено по уголовному делу, но он не может назвать статью так как дал подписку о неразглашении материалов дела. Защита настаивает на полной невиновности Бабарико, отметил Лаевский.

Уголовное дело против Белгазпромбанка

Бабарико в прошлом был председателем Белгазпромбанка. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований КГК провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом в президенты Беларуси. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истек 19 июня. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах проходили акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов.

Deutsche Welle