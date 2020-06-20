ФАКТЫ LRT. Фильм «Унесенные ветром» и свержение монументов в США: грань между разъяснением истории и цензурой очевидна

В интернете разволновались из-за якобы переписываемой истории США – в Америке и Европе протестующие ломают монументы, свидетельствующие о колониальном прошлом, а киноплатформа «HBO Max» ненадолго прекратила демонстрацию одного из популярнейших фильмов в истории кино «Унесенные ветром».

Именно этот поступок «HBO Max» стал поводом для раздражения в социальных сетях – якобы производится цензурирование. ФАКТЫ LRT выясняют, как следует расценивать это событие и что в действительности произошло с фильмом.

«Идиотизм BLM [„Black Lives Matter“ – LRT] продолжается и достигает новых высот, для начала в Америке HBO выбросило „Унесенных ветром“», - пишут в группе Фейсбука «Unfollow 15min».

Предпринимательница Йоланта Блажите цитирует одноименный роман и утверждает, что произведение сегодня подвергается цензуре из-за таких цитат, как «[девочка] жаждет припасть головой к широкой няниной груди, чтобы черная бугристая рука погладила ее по волосам»; произведение, по ее словам, рассказывает о жизни женщины, поэтому его изъятие ничем не мотивировано.

„Vėjo nublokšti“ / AP nuotr.

Фильм будет возвращен

Говорить, что фильм был «выброшен», не совсем верно – платформа фильмов в интернете сообщила, что картина будет возвращена на место, только с соответствующей аннотацией об обстоятельствах создания фильма и о том, что в нем изображено.

Представители «HBO Max» в сообщении для печати утверждали, что ставили своей целью объяснить и осудить то, как в фильме отражаются исторические события.

«„Унесенные ветром“ являются продуктом своего времени и отражают определенные расовые и этнические предрассудки, которые, к сожалению, были присущи американскому обществу», - говорится в комментарии и отмечается, что фильм противоречит ценностям компании «Warner Bros», обладающей правом на показ произведения.

В сообщении также отмечается, что сам фильм не будет искажен или подвергнут иной цензуре, предполагающей изъятие отдельных сцен.

«В противном случае это было бы равноценно тому, что утверждать, будто подобных предрассудков никогда не существовало», - заявили представители компании.

Лента «Унесенные ветром», вышедшая в 1939 году, считается самым прибыльным кинофильмом в истории – с учетом обесценивания денег, она обогнала бы такие популярные фильмы последнего времени, как «Мстители», «Аватар» или «Титаник».

В романе изображается жизнь южных штатов США до и после гражданской войны.

Protestai JAV paskatino ir monumentų konfederatams nuėmimą bei išpuolius prieš juos / AP nuotr.

Сравнивают с «Никто не хотел умирать»

Киновед Нарюс Кайрис говорит, что в представлении большинства зрителей этот фильм просто является одной из популярнейших драм Голливуда всех времен, однако такое понимание не раскрывает важных деталей.

«Кто-нибудь после такой характеристики фильма с удовольствием поставил бы точку и не стал бы продолжать дискуссию. Другими словами, остался бы при мнении, что «Унесенные ветром» – это безусловная классика, визуальное отражение культуры Америки, и этим все сказано. Но если этим не ограничиться и задать простой вопрос: „Какой Америки? “, – неизбежен ответ: „Белой Америки“», - говорит Н. Кайрис.

По его утверждению, фильм изобилует расовыми, этническими и иными стереотипами. Н. Кайрис замечает также, что критика фильма не является новым явлением, возникшим с движением «Black Lives Matter» и протестами последних недель – фильм стали критиковать с момента его появления, и критика особо активизировалась после войны, в пятидесятых-шестидесятых годах.

«Как и любое историческое культурное явление, «Унесенные ветром» требуют соответствующей ревизии, т.е. критического взгляда с позиций сегодняшнего дня. HBO, предлагая исторический и киноведческий комментарий, именно так и поступит – т.е. это решение не направлено на то, чтобы вычеркнуть фильм из исторической памяти, да это и не возможно, - просто предлагается посмотреть на него по-новому», - утверждает эксперт кино.

Он предлагает сопоставить этот фильм с лентой Витаутаса Жалакявичюса 1965 г. «Никто не хотел умирать», где изображено утверждение советской власти в Литве в 1947 г.

«Одна общественная группа стремится стереть [фильм] из литовской фильмографии, другая – реконтекстуализировать и таким образом создать условия для критической, в прямом смысле этого слова, дискуссии», - говорит Н. Кайрис.

По его словам, подобным образом принято демонстрировать и, к примеру, пропагандистские фильмы Третьего рейха.

Vytautas Tomkus, Regimantas Adomaitis filme „Niekas nenorėjo mirti“ 1965 m. / R. Adomaičio asmeninio archyvo nuotr.

Профессор: фильм изображает рабов уступчивыми и счастливыми существами

Довиле Будрите, профессор политологии из колледжа Гвиннетт (Джорджия), говорит, что как споры по поводу фильма, так и свержение памятников протестующими не являются новым конфликтом из-за трактовки истории.

«В США, особенно на Юге, по-прежнему популярен миф о «Южном наследии», частью которого можно считать и «Унесенных ветром». Этот дискурс обычно приукрашивает рабство: например, в фильме рабы изображаются как уступчивые и счастливые существа, или вообще умалчивается правда о рабстве, которое в США было отменено только в 1865 г., после гражданской войны между Югом и Севером.

Дискурс «Южного наследия» уважает суверенитет и права штатов; Юг до гражданской войны изображается чуть ли не как отдельное государство; утверждается, что во время гражданской войны южные штаты защищали свой суверенитет и «экономические права», но не рабство – этого не было», - говорит Д. Будрите.

По ее утверждению, существует немало американцев, которые не считают себя расистами, однако поддерживают идеи «Южного наследия» и суверенитета штатов, а противоречиво оцениваемые памятники конфедератам строились не только несколько веков назад, но и в наши времена, в XXI веке.

Профессор говорит, что движения, стремящиеся изменить такое понимание истории, равно как и дебаты по поводу монументов, начались не с движением «Black Lives Matter», а намного раньше.

Трактовка «Южного наследия» конфликтует с месседжем о рабстве и страданиях афроамериканцев в годы рабства. Этот месседж появился после гражданской войны и особенно укрепился в годы движения за права человека («Civil Rights movement»)», - говорит Д. Будрите и напоминает, что конфликты из-за исторической памяти обострились после таких кризисов, как убийство в церкви Чарльстона в 2015 г. или шествие неонацистов в Шарлотте в 2017 г.

Она не считает, что ситуацию из-за объектов культуры можно было бы связывать с цензурой.

«В США очень сильна свобода слова и самовыражения, так называемая первая конституционная поправка. Движение «Black Lives Matter» и его сторонники просто пользуются своими конституционными правами. У них могущественный дискурс, и он заставляет многих переосмыслить интерпретацию исторической памяти. Я бы назвала то, что происходит в США, сменой культур, но не цензурой», - говорит Д. Будрите.

Protestai JAV paskatino ir monumentų konfederatams nuėmimą bei išpuolius prieš juos / AP nuotr.

Какой фильм увидим теперь?

На платформу кинопросмотра фильм вернется с комментарием историка.

«В фильме романтизируется рабство, оно показано как невинный и не наносящий вреда институт», - это мнение на канале CNN высказала историк кино Жаклин Стюарт. Ее комментарий отныне будет сопровождать фильм, ставший причиной скандала.

Она обращает внимание на то, что в фильме не демонстрируются физическое насилие, тяжелая работа и разлучение членов семей, сопровождавшие рабство, которое в США было окончательно отменено в 1865 году. По утверждению историка, фильм все же необходимо показывать для того, чтобы понять появление и существование в культуре верховенства белых.

ВЕРДИКТ

Односторонняя и пристрастная информация

Хотя фильм «Унесенные ветром» действительно на некоторое время изъят с платформы «HBO Max», он не попал под запрет и вскоре вновь будет демонстрироваться с добавлением исторического комментария. Кинокритики и историки обращают внимание на то, что фильм не следует воспринимать лишь как знаменитую романтическую драму; в нем доминируют расистские эпизоды, преуменьшающие ужасы рабства.