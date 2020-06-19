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2020.06.19 16:46

Страны Балтии осудили попытки России переписать историю

Русская служб «Голоса Америки»2020.06.19 16:46
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos / AP nuotr.

Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – выступили с протестом против искажения исторических фактов, связанных с так называемым пактом Молотова – Риббентропа, со стороны властей России.

В министерства иностранных дел всех трёх стран 18 июня были вызваны российские послы, которым был выражен демарш в связи с недавно внесённой в Госдуму России инициативой об отмене принятого в 1989 году постановления Съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта.

"Мы выражаем недовольство по поводу правовой инициативы, рассматриваемой в Государственной думе. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова – Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", – заявил в частности министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Подобным образом выступили и главы МИД Литвы и Латвии.

Договор о ненападении, заключённый между СССР и Германией в августе 1939 года, включал в себя секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, согласно которым Латвия, Эстония и восточная часть Польши входили в сферу влияния СССР. Впоследствии к ним добавилась и Литва.

Спустя несколько дней после заключения соглашения началась Вторая мировая война. Летом 1940 года Советский Союз ввёл в страны Балтии большие контингенты своих войск, добился смещения их правительств, а впоследствии включил их в состав СССР. Эти действия в современных Эстонии, Латвии и Литве считают аннексией и оккупацией, а СССР в них обвиняют в развязывании войны наряду с Германией.

Советские войска были введены в страны Балтии 15–17 июня 1940 года, ровно 80 лет назад.

18 июня в американском издании National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой тот фактически оправдал аннексию и оккупацию Эстонии, Литвы и Латвии. "Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени", – написал Путин. В своей статье он подверг критике также Польшу и страны Запада, фактически возложив на них часть ответственности за начало Второй мировой войны. Официальной реакции зарубежных стран на статью президента России пока не было.

Радио "Свобода"

Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos
1 / 1AP nuotr.
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo akimirkos
# Литва

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