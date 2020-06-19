Римвидас Валатка. Ежегодное послание президента со дна - дну

Президент Науседа вчера зачитал свое первое годовое послание. Вероятно, это было первое обращение президента Литвы, когда правящее большинство чувствовало себя очень комфортно, а редкие политические союзники президента, напротив, не знали куда деваться в попытке невнятно придумать что-то, что могло бы похвалить президента.

Премьер-министр, который уже становится отражением асфальта, потирал руки, что, по крайней мере, в президентском отчете, он не фигурировал. Политические аксакалы пытались похвалить президента, но в действительности вышел только «пшик», что было бы очень хорошо, если бы президент не разочаровал нацию.

Профессор, претендующий на звание универсального политолога, пытался сформулировать что-то высокое и красивое, но получилось банально и крайне скучно.

Почему 18 июня на Литву обрушился кризис политической банальности?

Долгое время можно было говорить, что президенту не хватало смелости высказать все о большинстве Сейма и правительстве, и это было бы правдой. Но не вся правда.

Кризис банальности обрушился прежде всего на Литву, потому что глава государства говорил с нами таким каменным лицом, как будто он был сфинксом в пустыне, имеющим с людьми, живущими в этой стране, лишь поддерживаемую смутным мифом связь.

Президенту снова не хватило того эмоционального заряда, который единственный и может из представителя банка сделать человека президентом страны.

Первое годовое послание Науседы было зачитано сразу после пандемии, когда даже большей части граждан, проголосовавших за него, стало более или менее ясно, что президент больше не удивит их своим руководством.

Президент и не удивил. В его ежегодном отчете Сейму было много правильных литер, но их прослушивание не оставляло впечатления, что правильные слова имеют мало общего с устами, их произносившими. Образно говоря, буквы в послании президента были без президентского шрифта. Все стандартно.

Президент до последнего пытался избежать конфликта. Избежание любых конфликтов уже стало отличительным признаком Г. Науседы как политика.

Правящие, карикатурность которых уже давно достигла дна, могут оправданно праздновать, поставив на место президента. Но особенно в том единственном критическом предложении президента, в котором критика правящих крестьян была спрятана за семью замками, что мы достигли полного дна в области политической ответственности.

По словам президента, в этом виноваты не те, кто достиг дна, а все граждане Литвы. В переводе с речи президента на литовский язык мы достигли полного дна в области ответственности политиков, но с этими прохвостами на дне мы должны дружить.